Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kırıkhan'da depremzedelerle buluştu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Hatay'da konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede aileler ve çocuklar ile bayramlaştı. Başkan Yazıcı, artan sıcak nedeniyle her konteynere de klima takılması konusunda talimat verdi.

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Tuzla Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaraları sarma çalışmalarına ve temel belediyecilik hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Tuzla Belediyesi tarafından kurulan 3 ayrı konteyner kentte 250 aile yaşıyor.

Konteyner kentlerde kurulan çok amaçlı çadırlara Tuzla Belediyesi Aşevi’nde 3 öğün sıcak yemek servisi yapılıyor.

Çocuklara yönelik etkinlikler aralıksız devam ediyor.

Başkan Yazıcı depremzedeleri ziyaret etti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde konteyner kentleri ziyaret ederek depremzede aileler ve çocuklar ile bayramlaştı.

Başkan Yazıcı, Kırıkhan’da artan sıcak nedeniyle her konteynere de klima takılması konusunda talimat verdi.

Başkan Yazıcı ayrıca akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan bir depremzedeye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

"Tuzla Belediyesi olarak çalışmalarımızı ilk günden itibaren sürdürüyoruz"

Konteyner kentte açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat sabahı saat 04.17’den itibaren buradayız. Arama ve kurtarma çalışmaları dahil tüm yardım çalışmalarında, çadır kentler ve konteyner kentlerin kurulması dahil tüm çalışmalarda burada yer aldık. Şunu gördük aslında depremler yeryüzünden hiçbir zaman eksilmedi. Bundan sonra da eksilmeyecek. Depremlerle beraber mühim olan bununla mücadele etmektir. Bunun bir gerçek olduğunu bilip ona göre hareket etmemiz lazım. Asrın depreminde, her birimiz 150 bin insanımız ile birlikte yaralandık, 51 bin canımızı kaybettik. Allah bir daha depremleri bize yaşatmasın. Biz burada bir şeyi gördük, hep beraber o günden itibaren teyakkuzdayız.

"Dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık zor günlerde belli olur"

"Dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık zor günlerde belli olur" diyen Başkan Yazıcı açıklamasını şöyle sürdürdü:

Dolayısıyla ülke ve millet olarak bu zor günlerde dostluğu ve kardeşliği gördük. Aslında medeniyetimizin bu gerçeğini gördük. Biz dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık medeniyeti olduğumuzun 85 milyon olarak altını çizdik. 13 milyon kardeşimizin yardımına koştuk. Vatandaşlarımız ellerinden gelen bütün imkanlarla seferber oldular. Her ne kadar değerlerimize ve medeniyetimizi aykırı davranan ifadeler ve eylemler olsa da biz bir dayanışma medeniyeti olduğumuzu ortaya koyduk. Kardeşlik sadece insanlar arasında olmaz, şehirler arasında da olur. İlk günden itibaren bozulan şehirlerin alt yapısının geliştirilmesi, kalıcı konutları yapmak için devletimizin hemen aksiyona geçmesi, ilk günden itibaren köy evleri ve belli kalıcı konutların temellerinin atılması ile birlikte biz de Kırıkhan ile kardeş olduk. İstanbul’daki Tuzla ile Kırıkhan’ın kardeşliğini ilan ettik ve buradaki tüm belediye başkanı arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalıcı konutlar bitene kadar da sürdüreceğiz.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın afet koordinasyonu için müthiş bir aksiyon aldılar"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı konuşmasını şu şekilde devam ettirdi: