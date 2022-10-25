Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, saldırının ardından konuştu

CHP’li İBB yönetiminin saldırdığı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı olaya ilişkin, “Korumalar ve polisler olmasa beni darbetmeye gidecek kadar ilerlettiler işi.“ açıklamasında bulundu.

Tuzla’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da katılımıyla İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreni düzenlendi.

Başkan Yazıcı kürsüde konuşma yaptığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve projenin bir kısmını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı da anması üzerine bazı kişiler Yazıcı’nın sözünü keserek konuşmasına engel oldu.

Konuşmaların ardından Başkan Yazıcı’yı makam aracına kadar takip eden şahıslar, Başkan Yazıcı’ya saldırdı.

Başkan Yazıcı makam aracına binerek oradan uzaklaştı.

"Türk siyasetine ve Türk demokrasisine de yakışmıyor maalesef"

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “22 yıldır siyasi hayatımda yaşadığım, Türk demokrasisine ve Türkiye'deki siyaset yapanlar adına talihsiz bir gün yaşadık. Üzgünüm. Hem şahsım hem de bulunduğum konum itibariyle böyle bir durum Türk siyasetine ve Türk demokrasisine de yakışmıyor maalesef. Açılan 3. etap bir tesisin 1'inci ve 2'nci etabının temelini atmış, uygulamış ve hizmete sokmuş olan, 30 yıl önce belediye başkanlığı döneminde 1'inci etabı 1998’de hizmete girmiş olan 2‘ncisi ise 2009'da girmiş olan ve 3'üncü etabının da ihalesini yapmış Kadir Topbaş Bey de dahil olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın çevre vizyonunun ifadesi olarak gelen ama 3'üncü ihalenin de yapılmasından sonra tamamlayan ekibe teşekkür ettim. Ve en sonunda ben aradaki yapmış olduğum Tuzla'daki eksik kalan, daha önce başlanmış bitmeyen projeleri rica ediyoruz.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum' deyince ortalık karıştı"



Tuzla'nın, İstanbul yükünü taşıyoruz. Bunlar da bitmesi gerektiğini' söylediğimde doz biraz daha arttı. Fakat en son kapanışta ben tekraren 'başkana, yönetimine, merhum Kadir Topbaş’a ve bu tesisi baştan beri 90’lı yıllarda yapan, 98’de ilk açan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum' deyince ortalık karıştı. Protestoların dozu arttı, hakaretler başladı. Ben durdum ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili 30 yıl önce Tuzla'da yaptıklarını sadece anlattım. Sadece bu tesis değil. Dolayısıyla bu hakareti kabul etmiyorum diyerek tepki gösterdim. Fakat aşağı indiğimde Sayın Başkanı çok daha farklı gördüm, ‘Kurnazca bir konuşmaydı’ dedi. 'Sayın Başkan kurnazca bir konuşma yoktu' dedim. 'Söylediklerimde bir yanlışlık mı var, benden önce konuşan İSKİ Genel Müdürü Recep Tayyip Erdoğan’a Kadir Topbaş Bey'i ağzına aldı mı, almadı' dedim ve ben onlara teşekkürü bir vefa olarak görüyorum. Kurnazlık değil. Ama sizin yapmaya çalıştığınız doğru değil, dedim” dedi.

"Bu konuşma gerçekleştikten sonra arabaya giderken saldıranlar oldu"

İHA'nın aktardığına göre Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı devamında, “Protesto sürecinde zaten konuşmada ilk aşamada teşekkür edince konuşmamın içeriğini de bozmaya çalıştılar. 'Yeter artık, bitir artık konuşmayı, kes' gibi sözler duyuyordum. Hizmetlerdeki eksiklikleri devam eden ve bitmeyen 2019’dan beri çivi çakılmayan projelerden bahsedip 'Tuzla olarak rica ediyoruz, bunu istiyoruz, derdimiz var' sözleri tabii canlarını sıktı. Provokasyonlar can sıkıcı bir durumdu. Üzüldük ve daha sonra indik. Bu konuşma gerçekleştikten sonra arabaya giderken saldıranlar oldu, korumalar ve polisler olmasa beni darp etmeye gidecek kadar ilerlettiler işi. Ama bu arada basındaki arkadaşlarımızın gömleği yırtılan, pantolonu yırtılan, şimdi öğrendim kamerası kırılan olmuş. Ben çok nezaketli konuştum kelimeleri seçerek konuştum. Asla kırmadım ama Tuzla'nın hakkı olan hizmetleri istemek de benim görevim gereği gerekli diyerek nezaket de söyledim.“ diye konuştu.