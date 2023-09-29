Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan engellilere destek! 200 akülü araç verildi Tuzla’da 200 akülü araç teslimi için düzenlenen törende konuşmaya yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Yıllardır burada ‘Komşusu açken, kendisi tok yatan bizden değildir’ ve ‘Veren el, alan elden üstündür’ mottosu ile hareket ettik" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

Eğitimden bilime verdiği desteklerle de ön plana çıkan Yazıcı, bölge halkına hizmette sınır tanımıyor.

Bu kez ise engelli vatandaşlar için harekete geçildi.

Tören düzenlendi

Tuzla Belediyesi bünyesinde bulunan Gönül Elleri Çarşısı’nda akülü araç dağıtım töreni düzenlendi.

İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen 200 engelli vatandaşa akülü araçların teslim edildiği törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı.

"Tuzla’da girmedik ev, dokunmadık insanımız kalmadı"

Başkan Yazıcı burada önemli açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

2010’dan itibaren Tuzla’da girmedik ev, dokunmadık insanımız kalmadı. Bunu da hep birlikte gönüllülerimiz ile beraber ve gönüllü vatandaşlarımız ile beraber gerçekleştirdik. Gönül Elleri Çarşımızın gönül elçileri WEFA’nın özellikle vefasına hayırseverlere ve bu belediyemizin bünyesinde bulunan tüm çalışan arkadaşlarımıza emeğe geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Aslında bu bir teslim töreni de değil, burada toplumsal bir farkındalık oluşturmak gibi bir misyon üstlendiğimizi düşünüyorum. Bu dayanışma modelinin yaygınlaştırılması için de inşallah elimizden geldiğince de gayret sarf edeceğiz. Nice WEFA’ların nice vefalıların olmasını, gönüllülerin olmasını arzu ediyoruz.

"Görmeyen vatandaşımızın gören gözü oluyorlar"

Başkan Yazıcı sözlerine şöyle devam etti:

Yıllardır burada ‘Komşusu açken, kendisi tok yatan bizden değildir’ ve ‘Veren el, alan elden üstündür’ mottosu ile hareket ettik. Efendimizin bu güzel sözü ile de bu çalışmaları ortaya koymaya çalıştık. Gönül Elleri Çarşımızın gönülleri bu görevi ifa ediyorlar, WEFA bu görevi ifa ediyor. Belediyemiz bu görevi ifa ediyor ve yürüyen ayakları oluyor vatandaşımızın hastalarımızın bazen bakıcıları oluyorlar. Gerektiğinde de görmeyen vatandaşımızın gören gözü oluyorlar. Çok iş yaptık ama ilk ve en gözde ve en manen mutlu olduğumuz işlerden bir tanesi Gönül Elleriydi hala da bizi maddi ve manevi olarak mutlu ediyor.

"Bu şekilde aile olabiliriz"

Bir tıp doktoru olarak, sağlığın tanımını ruhen bedenen ve sosyal olarak da iyilik halidir diye tarif edilir. Biz burada bu çalışmalarda kendimizi gerçekleştiriyoruz. Aslında iyilik yaparak kendimize de bir iyilik hali ortaya koyuyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız ile beraber aslında kendimize de iyilik yapıyoruz çünkü ancak bu şekilde aile olabiliriz. Bu şekilde bir komşuluk ilişkisi olabilir ancak bu şekilde bir millet olabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bu milletin değerleri ile birlikte biz hep birlikte Türkiye olacağız ve bu inşallah hep birlikte başaracağız. Yaşlısıyla, genci ile kadınıyla bunu başarmak için çalışıyoruz. İnşallah toplumsal iyilik halini daha da yaygınlaştıracağız. Bu iyiliğimizi bir viral olarak topluma yayma çabasını göstereceğiz. Arkadaşlarımızla bunu 4 bin 500 gönüllü ile her sokakta bir gönüllümüz ile beraber inşallah hep beraber bunu sağlayacağız. Sayın Bakanım sizin de bir gönüllümüz olmanızı, siz zaten Türkiye Gönüllüsü olarak biraz önce gördük ki Avrupa da başlayan muhteşem bir çalışmanız başlamış. Bugün akülü araçlar dağıtılacak aslında gönüllük ruhunu dağıtılması var burada, yaygınlaştırılması var gerçekten güzel bir seremoni var. Akülü araçların hayırlı olmasını diliyorum. Kullanacak olan arkadaşlarımıza güle güle kullanmalarını diliyorum.

"Üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şöyle konuştu:

Türkiye Yüzyılı yalnızca bir temenni değil, ülkemizin her alanda bütün insanlığa vadettiği bir huzur ve medeniyet projesidir. Engelli haklarında ve yaşam şartlarında, ülkemizin standartlara uyan değil, standartları belirleyen bir ülke olması için var gücümüzle çalışıyoruz. 2005 yılında çıkardığımız ve temel politikamızı ortaya koyan Engelliler Hakkında Kanun bu anlayışımızın bir parçası. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerden biri olduk. Engelli haklarında atılan adımların daha sistematik ve etkin olması amacıyla çalışmalar yaptık. Uyguladığımız istihdam politikaları ile, binlerce engelli vatandaşımızı iş hayatıyla buluşturduk. Engelli istihdamına yönelik çalışmalarımızla engelli vatandaşlarımızın hem toplumla bütünleşmesini sağlıyoruz hem de üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olmalarına yardımcı oluyoruz.

"Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte gerçekleştireceğiz"

Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

Engellilerimizin kapısının çalınmadığı dönemlerden bugünlere geldik hamd olsun. Ben inanıyorum ki engelli vatandaşlarımıza gerekli imkanlar sağlandığında onları sanatta, sporda, bilimde, çalışma hayatında ve birçok alanda daha çok göreceğiz. Engelli vatandaşlarımızın üreten, güçlü Türkiye'nin birer ferdi olması, toplumsal yaşamın her alanında etkin ve adil şekilde yer alması bizler için son derece önemli. Biliyoruz ki engelli vatandaşlarımızın huzuru ve güveni aynı zamanda ailelerinin de huzur ve güveni demek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak tüm çalışma arkadaşlarımla engelli vatandaşlarımız ve onları yetiştiren emektar aileleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bir medeniyet projesi olan Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Akülü araçlar teslim edildi

Törende yapılan konuşmaların ardından engelli vatandaşlara akülü araçları verildi.

Törenin ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Şadi Yazıcı ve beraberindekiler ile Gönül Elleri Çarşısı’nı gezdi, burada bulunan görevli ve gönüllüler ile sohbet etti.