Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İBB'ye 'projeleri bitir' çağrısı

2019 yerel seçimlerinden önce yüzde 90’ı biten ‘Benim Köyüm Benim Çiftliğim’ projesi başta olmak üzere tüm İBB projelerinin bitirilmesini isteyen Yazıcı, “Proje açılmadan eskiyor” dedi.

Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde 30 yıldır işgal altında bulunan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından başlatılan hukuki mücadele neticesinde Mercan Şehir Parkı ve Spor Tesisi'nin açılışı yapıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, açılışta yaptığı açıklamada, Tuzla’ya yeni yeşil alanlar kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öte yandan Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da bir çağrı yaptı.

Yazıcı, İmamoğlu’ndan 2019 yerel seçimleri sonrasında Tuzla’yı ziyareti sırasında beraber gezdikleri ‘Benim Köyüm Benim Çiftliğim’ projesinin bitirilmesini istedi.

Projenin, 2019’dan önce yüzde 90’ı bitirildi

2019 yerel seçimlerinden önce yüzde 90’ı biten ve içerisinde ahır hayvanları, kümes hayvanları, sebze-meyve bahçeleriyle çiftlik hayatı sunması planlanan; piknik alanları, çocuk oyun alanları gibi rekreatif alanları da barındıran projede ilerleme kaydedilmedi.

‘Benim Köyüm Benim Çiftliğim’ projesi, kent çocuklarının sebze-meyve yetiştirmesine, tavuk beslemekten, yumurta toplamaya, koyunlardan-ineklerden süt sağmaya kadar köy hayatının birçok fonksiyonunu yaşatan ve doğa sevgisini aşılayan bir ortam olarak tasarlanmıştı.

Başkan Yazıcı, çiftlik projesinin yanı sıra İBB tarafından tamamlanamayan tüm projeler için tüm Tuzla halkı ile ‘Fikri Takip’ dönemini başlatacağını açıkladı.

“Tuzla’ya verilen sözleri takip ediyorum”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çevreye duyarlı bir belediye olarak bir konuya değinmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çevre başlığı altında başlattığı Tuzla’daki çevre yatırımlarını bitirmesini arzu ediyoruz. Tuzla halkının isteklerini ve hakkını dile getiriyorum. Tuzla’ya verilen sözleri takip ediyorum. Tuzla’nın daha güzel olması için diğer kurumların görevlerini, sorumluluklarını herkes adına dile getirmeye gayret ediyorum. Tuzla’ya karşı görev ve sorumluluklarımızı ifa ederken aynı zamanda diğer kurumların görev ve sorumluluklarını yapmaya davet etmem sadece siyaset değildir. Bu bir aidiyettir ve şehircilik bilincidir. 300 bine yakın Tuzla halkının sorması gereken sorular için bizler dil oluyorsak, istekleri karşısında talepte bulunuyorsak, bunları siyaset olarak değerlendirmek topu taca atmak olur.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İBB'ye 'projeleri bitir' çağrısı VİDEO



“2023 yılına girmemize rağmen hala yüzde 90 seviyesinde kalması bizi çok üzüyor”

Sorumluluğu, görevi ve bütçesi dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi birçok hizmeti yapmalıdır. 2018 yılında başlamış olan birçok yeşil alan ve spor alanı projelerinin de bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2018 yılında başlamış olan 200 bin metrekarenin üzerinde olan, eskiden çöp alanının rehabilitasyonu ile elde edilmiş müthiş bir çevre projesi olan, ‘Benim Köyüm, Benim Çiftliğim’ projesinin bitirilmesini talep ediyoruz. Projenin 2019 yılı itibariyle yaklaşık yüzde 90 bitmişken, seçimden sonra 40 ay geçmesine rağmen 2023 yılına girmemize rağmen hala yüzde 90 seviyesinde kalması bizi çok üzüyor.

“İBB hafif silkinse bitecek olan bir iş”

Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile orayı beraber ziyaret etmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hafif silkinse bitecek olan bir iş. İstanbul’da bir ilk. Çocuklarımızın çiftlik hayatını ve çevre hayatını öğreneceği muhteşem bir projeden bahsediyoruz. 200 bin metrekarelik bir alan ve bu alan Tuzlamızın aktif yeşil alan miktarını ciddi oranda artıracak.





“Proje açılmadan eskiyor”

Benim Köyüm, Benim Çiftliğim projesi İstanbul için kıymetli bir projedir. Türkiye’de bir ilk olan proje, şehir hayatında çocuklarımızın çiftlik hayatını görebilmeleri için çok kıymetli. Proje açılmadan eskiyor. Yazıktır, günahtır. Oraya milyonlarca para harcanmış ve belli bir noktaya gelinmiş. Böylesine bir projenin bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

“İBB’ye yönelttiğim talepler, benim şahsi talebim değildir”

Burada şunu yapmamız lazım. Belki bu tür projelerde, haklarımızı birlikte talep etmemiz lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tamamlamaya, yapmaya söz vermiş olduğu, başlanmış ama bitirilmemiş olan bütün bu projeleri dile getirmek, benim Tuzla halkı adına bir görevimdir. Fikri takip ve hizmetin takibi açısından düşünelim. Buradan tekrar söylüyorum. İBB’ye yönelttiğim talepler, benim şahsi talebim değildir. Bütün Tuzla’nın talebidir. Siyasi düşüncelerinden bağımsız Tuzlalıların bu işi talep etmesini doğal bir süreç olarak görüyorum. Bunun için yeni bir platform kuracağız.”