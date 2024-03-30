Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan sandık mesajı İlçe sakinlerine seslenen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 31 Mart'ta seçimini yapacak vatandaşlarla oy pusulasının ilk sırasında buluşacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye yarın sandık başına gidiyor...

İstanbul'da geçtiğimiz 5 yılda en dikkat çeken ilçe belediyelerinden biri de Tuzla Belediyesi oldu.

Yapılan çalışmalarla Tuzlalıların gönlünde yer eden isim olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu seçimde de aday oldu.

Tuzlalılara seslendi

Yeni dönemde projelerini kaldığı yerden Tuzlalılarla buluşturacak olan Yazıcı son olarak sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Yazıcı paylaştığı videoda görev süresi boyunca Tuzlalılara hizmet etmeyi makamların en büyüğü bildiğini söyledi.

Aynı anlayışla bir kez daha yola çıktığını sözlerine ekleyen Şadi Yazıcı, oy pusulasında ilk sırada Tuzlalıların karşısına çıkacağını bildirdi.

"Oy pusulasında ilk sırada buluşmak dileğiyle"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın konuyla ilgili sözleri şöyle: