Türkiye yarın sandık başına gidiyor...
İstanbul'da geçtiğimiz 5 yılda en dikkat çeken ilçe belediyelerinden biri de Tuzla Belediyesi oldu.
Yapılan çalışmalarla Tuzlalıların gönlünde yer eden isim olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu seçimde de aday oldu.
Tuzlalılara seslendi
Yeni dönemde projelerini kaldığı yerden Tuzlalılarla buluşturacak olan Yazıcı son olarak sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Yazıcı paylaştığı videoda görev süresi boyunca Tuzlalılara hizmet etmeyi makamların en büyüğü bildiğini söyledi.
Aynı anlayışla bir kez daha yola çıktığını sözlerine ekleyen Şadi Yazıcı, oy pusulasında ilk sırada Tuzlalıların karşısına çıkacağını bildirdi.
"Oy pusulasında ilk sırada buluşmak dileğiyle"
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın konuyla ilgili sözleri şöyle:
Kıymetli hemşehrim, ben Tuzla Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Görev sürem boyunca sizlere hizmet etmeyi, makamların en büyüğü bildim. Öyle çalıştım, yine aynı anlayışla çalışmak için yola çıktım. Çok kıymetli desteklerinizi bekliyorum. 31 Mart Pazar günü sandıkta, oy pusulasında ilk sırada buluşmak dileğiyle. Saygılarımla hoşçakalın.
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