Tuzla Belediyesi 19 yaşındaki Semanur’a akülü arabasını teslim etti 200 engelli vatandaşa akülü araç teslim eden Tuzla Belediyesi, Başkan Şadi Yazıcı öncülüğünde yüzleri güldürüyor. Aracına kavuşan 19 yaşındaki Semanur, "Akülü arabamla yavaş yavaş engelleri aşacağız" diyerek büyük sevinç yaşadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, projeleriyle yüzleri güldürüyor.

Sağlıktan eğitime, bilimden çevre projelerine, çok sayıdaki çalışmalarıyla örnek bir belediyecilik yapıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde engelli vatandaşlar için çalışma başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla Tuzla Belediyesi bünyesinde bulunan Gönül Elleri Çarşısı’nda, akülü araç dağıtım töreni düzenlendi.

Proje kapsamında İstanbul’un farklı ilçelerinden 200 engelli vatandaşa araç teslimleri yapılmaya devam ediyor.

Semanur akülü aracına kavuştu

Tuzla’da yaşayan 19 yaşındaki Semanur da aracına kavuştu.

6 aylıkken soğuk havale geçirip rahatsızlanan Semanur Güler, yıllardır kullandığı tekerlekli sandalyeden kurtulup rahat hareket etmesini sağlayacak akülü bir araç istiyordu.

Büyük sevinç yaşadı

Tuzla Belediyesi’nin 200 engelli vatandaşa akülü araç sağladığı proje kapsamında Güler’in akülü aracı evine teslim edildi.

Evlerinin önünde komşularıyla akülü aracını bekleyen Semanur, belediye ekiplerinin getirdiği aracına alkışlar eşliğinde bindi.

"Akülü arabamla yavaş yavaş engelleri aşacağız"

Çok mutlu olduğunu söyleyen 19 yaşındaki Semanur Güler, “Çok mutluyum, Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. En büyük hayalim uzak yollara gitmekti, gerçek oldu. Akülü arabamla yavaş yavaş engelleri aşacağız. İlk parka gideceğim; orada bir yokuş var onu çıkacağım. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Beni bu araçtan kurtardınız; indiğim araç akülü değildi ama bu bindiğim artık akülü. Şu an içimde kelebekler uçuşuyor.” şeklinde konuştu.

"Arabayı sürmekte zorluk çekiyordum"

2 çocuk annesi 48 yaşındaki Hatice Güler ise kızının 7 aylıkken doğduğunu ve doğduktan 6 ay sona soğuk havale geçirerek rahatsızlandığını kaydetti.

Güler, bu durumun zorlukları olduğunu söylese de “Zor tarafları tabii ki var ama severek yapınca Allah kolaylığını veriyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Semanur, ‘akülü arabam gelince her yere gideceğim’ diyordu. ‘Yollara çıkıp, bayırları geçeceğim. Parkta bir tane bayır yol var, oraya kendim çıkacağım’ diye hayaller kuruyordu. Ben de kaza geçirmiştim, o yüzden arabayı sürmekte zorluk çekiyordum. Bu araba aslında bana da kolaylık sağlayacak.” dedi.