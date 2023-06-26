Tuzla Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara kep atma heyecanı yaşattı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, hayata geçirdiği Yaşlılar Merkezi projesiyle 65 yaş üstü 10 vatandaşın ilk kez mezuniyet heyecanı yaşamasına destek oldu. Yazıcı, "Her bir bireyin okuma yaz bilmesi, öğrenmesi çok kıymetli." dedi.

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Tuzla Belediyesi, hizmetleriyle hafızalara kazınmaya devam ediyor.

Bölgedeki vatandaşların büyük memnuniyet duyduğu çalışmalar, diğer belediyelere de örnek oluyor.

Bu kez verilen hizmet ise 65 yaş üstü vatandaşlara sevinç yaşattı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nde 65 yaş üstü büyükler, onlarca farklı branşta eğitimlere ve aktivitelere katılarak hem sosyalleşiyorlar hem de kendi yaşıtları ile vakit geçirme imkanı yaşıyorlar.

Uzman eğitimciler tarafından uygulanan eğitimlerden bir tanesi ise okuma yazma eğitimi.

10 vatandaş mezuniyet heyecanı yaşadı

Bu kapsamda Tuzla Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 5 yıldır sürdürülen okuma yazma eğitiminden bu sene 65 yaş üstü 10 büyük mezuniyet heyecanı yaşadılar.

Herkese örnek olan büyükler, düzenlenen törende mezuniyet cübbesi giydiler ve kep taktılar.

Çocukluk hayallerini yaşayarak mezun olan vatandaşlar, Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı’nın katıldığı törende giydikleri kepleri havaya attılar.

Yaşanan renkli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

"Her bir bireyin okuma yaz bilmesi, öğrenmesi çok kıymetli"

Programda açıklamalarda bulunan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle de Tuzla Halk Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir etkinlik için. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nde yapılan her çalışma ayrı ama okuma yazma seferberliği nedeniyle herkese teşekkür ediyorum. Asıl size teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız, iyi ki de okuma yazma öğrenmek için kendinizi motive ettiniz. Bizleri de mutlu ettiniz. Her bir bireyin okuma yaz bilmesi, öğrenmesi, kendini geliştirmesi çok kıymetlidir. Bir büyüğümüz, ‘Benim hayalim’ dedi. Bu hayalinizi gerçekleştirmenize sebep olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

"Gençlerimizin bu azimden, bu gayretten, örnek alması lazım"

Sizlerin hayalleri bizim için çok kıymetlidir. Burada çok büyük bir ders var. Sizlerin içerisinde kalan hayalleri, geçmişten gelen bu eksikliği, kendinizde görmeniz, fırsat bulamamış olabilirsiniz, öğrenmek için okula gidememiş olabilirsiniz ama bugün bu azimle bunu yapmanız, bu azmi göstermeniz gençler için de çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Çünkü artık okuma yazmanın, bilgisayar okuma yazmanın, artık dijital okuryazarlık var. Çok daha ileri aşamaya giden yönler var. Dolayısıyla artık bu okur yazarlık bittiğine göre, gençlere bir örnek daha olup bilgisayar okur yazarlığına girerseniz, bundan sonra sosyal medyada chatleşmeye başlarsınız. Şunu çok önemli buluyorum. Gençlerimizin bu azimden, bu gayretten, örnek alması lazım. Biz Tuzla Belediyesi olarak değerli büyüklerimizin tüm birikimlerini önemsiyoruz. Onların kendilerini geliştirmek için yaptıkları, birbirleri ile olan bu alakalarını, akran ilişkisini en iyi noktaya getirdikleri bu ortamda biz de kendimizi çok mutlu addediyoruz. İyi ki varsınız. Sizinle birlikte olmaktan mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz.

"Yaşlılar Merkezimiz büyüklerimiz için hayat öpücüğü gibi oldu"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da şöyle konuştu: