Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı en düşük maaşlı işçilere yüzde 130’dan fazla zam yaptı Tuzla Belediyesi, memur ve sözleşmeli personel ile yaptığı sosyal denge sözleşmesi kapsamında tüm işçilere refah payı zammı vererek, en düşük ücreti yüzde 130’dan fazla artırdı. Böylelikle 13 bin 500 seviyelerinde olan en düşük ücreti 31 bin seviyelerine taşıdı.

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ensonhaber.com

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı çalışmalarla sık sık gündeme geliyor.

Bölge halkının her ihtiyacını karşılamak adına projeler hayata geçiren Başkan Yazıcı, belediye bünyesindeki çalışanlarını da unutmadı.

Bu kapsamda belediye personeline yönelik yapılan sosyal ve ekonomik desteklerle örnek bir belediyecilik anlayışı sergiledi.

Belediye, memur ve sözleşmeli personel ile yaptığı sosyal denge sözleşmesini yenileyerek, aylık ödemelerde ve sosyal haklarda yüzde 400’e varan iyileştirmeler yaptı.

Tek belediye olma özelliğine sahip

Personelin eğitim, bayram, ramazan, gıda paketi, ölüm yardımı, engelli çocuk yardımı gibi kalemlerden faydalanması sağlandı.

Tuzla Belediyesi, İstanbul’un sosyal denge aylık ödemesinin haricinde bu kalemlerin olduğu tek belediye olma özelliğini taşıyor.

En düşük ücrette yüzde 130'dan fazla artış

Tuzla Belediyesi, ayrıca tüm işçilerine refah payı zammı vererek, en düşük ücreti yüzde 130’dan fazla artırdı.

Böylelikle, yıllık enflasyonun iki katından fazla ücret artışı gerçekleştirdi.

13 bin 500'den 31 bin TL'ye yükseldi

Belediyenin tüm işçilerine geçtiğimiz yıl yaptığı ek iyileştirmeler ve bugün verdiği refah payı zammı ile birlikte 2023 Ocak ayında 13 bin 500 seviyelerinde olan en düşük ücreti 31 bin seviyelerine taşıdı.

"Çalışanlarımızın alın ve akıl terlerini karşılamak adına enflasyona ezdirmedik"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, personeline yönelik yaptıkları destekler hakkında şunları söyledi:

“Tuzla’ya hizmet sunduğumuz sahada ve kurumsal olarak yaptığımız tüm hizmetlerde emeği olan personelimiz, işçi ve memurlarımızla ilgili 3 imza attık. Onların alın ve akıl terlerini karşılamak adına enflasyon hesabının üzerinde ve onları hayat standartlarının altına düşürmeden yaşamaları için elimizden geleni yaptık. Hayırlı olsun. Biz çalışanlarımızla Tuzla halkına en iyi hizmeti üretebilmek için gayret ediyoruz."