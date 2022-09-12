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    Tuzla Belediyesi bazı arazileri Hazine'ye devretti

    Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, il meclisindeki tüm partilerle oy birliği ile bazı arazilerin Hazine'ye devredilmesi yönünde karar aldıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 16:47
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    Tuzla Belediyesi bazı arazileri Hazine'ye devretti

    Tuzla Belediyesi, vergi borcu için okul alanlarının satıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

    Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

    Belediyenin borcunu ödediklerini belirten Yazıcı, söz konusu arazilerin Hazine'ye devredildiğini söyledi.

    "Belediyemiz bazı arazilerini Hazine'ye devretti"

    Şadi Yazıcı, "Belediyemiz bazı arazilerini Hazine'ye devretti. Hem olması gereken oldu hem borcumuzu ödedik. Çünkü bu araziler ya Hazine'nindir ya da ilgili kuruma tahsis edilir. Kararı oy birliğiyle alan; AK Parti, MHP, CHP, İyi Partili meclis üyelerimize teşekkürler." dedi.

    Tüm partilerin onayı ile geçti

    Meclis’ten oy birliğiyle geçen teklifle belediye, Merkez Mahallesi’nde yer alan ve toplam büyüklüğü 18 bin metrekare olan 10 okul alanı ile 2 dini tesis alanını Hazine’ye devretti.

    Bu devirle birlikte belediyenin borcu sıfırlandı.

    AK Parti tarafından yönetilen Tuzla Belediye Meclisi; 20 AK Partili, 14 CHP’li, 2 MHP’li ve 1 İYİ Partili meclis üyelerinden oluşuyor.

    Tuzla Belediyesi bazı arazileri Hazine ye devretti #1


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