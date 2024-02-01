İlçe belediyelerinde, büyükşehir ve il yönetimlerine örnek olacak çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Bunlardan biri de Dr. Şadi Yazıcı başkanlığındaki Tuzla Belediyesi.
Bölge halkının her talebinin karşılık bulduğu belediyecilik anlayışı, vatandaşları memnun ediyor.
Halk günleri hizmeti veriliyor
Sağlık, eğitim, istihdam alanlarında çözümler üretilirken, yıllardır belediye bünyesinde büyük bir hizmet daha veriliyor.
Bu da, 'randevusuz halk günleri...'
Talepleri tek tek dinliyor
Şadi Yazıcı, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği halkın talep ve önerilerini tek tek dinliyor.
Bu görüşmeyi heyecanla bekleyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ardından da memnuniyetle ayrılıyor.
"Dinlemediğimiz bir tane Tuzlalı kalmayana kadar..."
Belediyenin resmi hesabından, uygulamaya ilişkin bir paylaşım yapıldı.
Videolu paylaşıma ise şu not eklendi:
"Bugün Randevusuz Halk Günümüzde 50 bin rakamına ulaştık.
Bazı mükerrer görüşmeler dışında her 5 Tuzlalıdan biriyle halk günlerimiz aracılığıyla yüz yüze görüşmüş olduk. Daha fazlasıyla da sahada ve etkinliklerde görüştük. Dokunmadığımız, dinlemediğimiz bir tane Tuzlalı kalmayana kadar gerçek belediyeciliğe devam edeceğiz."
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