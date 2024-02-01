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Tuzla Belediyesi, randevusuz halk gününde 50 bin kişiyle görüştü

Tuzla Belediyesi, randevusuz halk gününde 50 bin kişiyle görüştü Dr. Şadi Yazıcı, halk günleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek tek tek talep ve önerilerini dinliyor. Son görüşmede ise 50 bin kişiye ulaşıldı.