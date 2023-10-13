Tuzla Belediyesi'nden Cumhuriyet'in asparagas haberine tokat niteliğinde cevap Cumhuriyet'in "Tuzla Belediyesi'nin özel kalem gideri İBB'nin dört katı" adlı haberinin asılsız olduğu ortaya çıkarken, CHP'li belediyelerin özel kalem giderleri dikkat çekti.

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Tuzla Belediyesi’nden Cumhuriyet’in algı haberine tokat gibi tekzip

Cumhuriyet gazetesinin, Tuzla Belediyesi’nin Özel Kalem Müdürlüğü’nün gideri İBB’nin dört katı başlıklı yanıltıcı ve algı haberine, Tuzla Belediyesi’nden tekzip yapıldı.

Tuzla Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel kaleminin; yalnızca başkan ve misafirleri için harcadığı yeme – içme giderlerinin, Tuzla Belediyesi’nin bütün belediye işlemlerini koordinasyon için harcadığı özel kalem bütçesinden yüksek olduğunu araştırmacı habercilikle tespit etmeniz mümkündür.” dendi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

www.cumhuriyet.com.tr haber sitenizde; 10. 10. 2023 tarihli: AK Partili Tuzla Belediyesi’nin Özel Kalem Müdürlüğü’nün Gideri İBB’nin Dört Katı” başlıklı haber, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı için bu tekzibin düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Tuzla Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü yalnızca bir temsil ağırlama birimi değildir. Belediye Başkanlığı’nın bütün iş ve işlemleri müdürlüğümüz tarafından koordine edilmektedir. Yanı sıra Tuzla Kent Konseyi cari giderleri de bu bütçeden karşılanmaktadır. Özel Kalem bütçemizi oluşturan bu gider kalemleri, meclise sunduğumuz bütçe programlarında sabittir. Bunlarla birlikte bütçemiz haberinizde yazıldığı üzere 2023 yılı için 37 milyon TL değil 26 milyon TL’dir.

"Herhangi bir kıyaslama yapılması mümkün değildir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin haberinize bahse konu ettiğiniz bütçesinin, koordinasyon mahiyeti taşımayan bir özel kalem bütçesi olduğu bilgi olarak bütçesinde sabittir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla Belediyesi’nin özel kalem bütçesi üzerinden yaptığı harcamaları başka birimler üzerinden yaptığından herhangi bir kıyaslama yapılması mümkün değildir.

"Araştırmacı habercilikle tespit etmeniz mümkündür"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel kaleminin; yalnızca başkan ve misafirleri için harcadığı yeme – içme giderlerinin, Tuzla Belediyesi’nin bütün belediye işlemlerini koordinasyon için harcadığı özel kalem bütçesinden yüksek olduğunu araştırmacı habercilikle tespit etmeniz mümkündür.

Yaptığınız yanıltıcı haberi düzeltmeniz için bildiririz.

Saygılarımızla.

Hukuki süreç başlatıldı

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kamuoyunu yanlış bilgilendirme, dezenformasyondan ve yanlış algı oluşturulmak maksadıyla habere konu olan haber siteleri hakkında hukuki sürecin başlatıldı.

CHP'li belediyelerin özel kalem giderleri dikkat çekti

Öte yandan Tuzla Belediyesi’nin 2024 bütçesi 26 milyon TL ön görülürken bazı CHP Belediyelerinin özel kalem bütçelerinin çok daha yüksek olduğu tespit edildi.

Kadıköy 106 milyon TL, Sarıyer 55 milyon TL, Kartal 25 milyon TL, Ataşehir 28 milyon TL, Maltepe 35 milyon TL.