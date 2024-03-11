Tuzla hizmet belediyeciliği tarafında! Şadi Yazıcı anketlerde fark attı Yerel seçimlere haftalar kala Tuzla’dan yeni anket sonuçları geldi. Cumhur İttifakı Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı, CHP ve HDP’nin ortak adayı olan Eren Ali Bingöl’e 5.7 puan fark attı.

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Türkiye yerel seçimlerde son düzlüğe girdi...

Özellikle İstanbul'da büyükşehir olmak üzere 39 ilçede yoğun bir yarış var.

Anket çalışmaları yoğunlaştı

31 Mart'taki seçimlere çok az bir süre kala adaylar hazırlıklarını sürdürürken anket çalışmaları da yoğunlaştı.

İstanbul'da sonuçların en çok merak edilen ilçelerinden birisi de Tuzla.

Tuzla'da yarış merak ediliyor

15 yıldır Tuzla'da yaptığı çalışmalarla her kesimin takdirini kazanan Başkan Şadi Yazıcı, DEM Parti'nin desteklediği CHP adayıyla yarışı götürüyor.

Hizmet belediyeciliği önde

Seçim sonuçları merak edilirken yapılan son anket çalışmaları algı belediyeciliği yerine vatandaşların hizmet belediyeciliğine yöneldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Cumhur Ittifakı'nın adayı olan Şadi Yazıcı anketlerde yine açık ara önde yer alıyor.

CHP adayına fark attı

Megapol isimli firmanın yaptığı son ankette Yazıcı, CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı Eren Ali Bingöl'ün 5.7 puan önünde görülüyor.

Yazıcı, 4 bin kişiye sorularak yapılan ankette rakibi Eren Ali Bingöl'e fark attı.

Yazıcı yüzde 44 oranlarında

Ankette Cumhur İttifakı adayı Şadi Yazıcı yüzde 44 oy oranına ulaşırken, CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı Eren Ali Bingöl, 38,3 oy oranına ulaşabildi.

Yeniden Refah ve Zafer Partisi ise 5,2'lik oy oranına ulaştı. İyi Parti ise 3,6 oy oranında kaldı.