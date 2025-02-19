Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı tartışması: Teğmen hakkındaki ihraç kararı iptal edildi

ANKA

Geçen yıl Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan "Atatürk" fotoğrafı tartışması nedeniyle ihraç edilen teğmenlerden biri olan S.Ç, hakkında verilen ihraç kararının iptali için Erzurum 1. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararını oy birliğiyle iptal etti.

"PAYLAŞIM, KAMUSAL ALANDA YAYILMADI"

Mahkeme gerekçesinde, "hizmete engel davranışlar" ifadesinin yalnızca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin itibarına zarar verecek türdeki eylemler için geçerli olabileceğine vurgu yapıldı. Gerekçeye göre, S.Ç'nin WhatsApp'ta yaptığı paylaşımlar, askerlik mesleğiyle bağdaşmayan bir ciddiyetsizliğe sahip olsa da, sadece belirli bir arkadaş grubunda paylaşılmış ve kamusal alanda yayılmamıştı. Bu nedenle, paylaşımların siyasi bir amaç taşıdığına dair somut bir bilgi de bulunmadı.

"SİYASİ İÇERİKLİ YORUM YOK"

Mahkeme, S.Ç'nin paylaşımlarında siyasi içerikli yorumlara yer verilmediğini ve dolayısıyla uygulanan cezanın, fiille orantısız olduğunu belirtti. Disiplin hukukunda "tipiklik" koşulunun sağlanmadığına dikkat çeken mahkeme, davacının başka bir disiplin cezasıyla cezalandırılabileceğine de değindi.

TUZLA PİYADE OKULU'NDAKİ ATATÜRK FOTOĞRAFI TARTIŞMASI

10 Kasım 2023'teki Atatürk'ü Anma Töreni'nde, "Atatürk fotoğrafı takmayan" bir teğmen ile buna tepki gösteren diğer teğmenler arasında tartışma yaşanmış ve bu olayın ardından, 7 teğmen hakkında soruşturma açılmıştı. Tartışma sonucunda, Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmen ve destekçileri ile onlara karşı çıkanlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 18 Ocak 2024 tarihli kararıyla ihraç edilmişti. S.Ç'nin ihraç edilmesinin gerekçesi, yaşanan tartışmanın ardından yaptığı WhatsApp paylaşımı olmuştu.