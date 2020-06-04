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- Tuzla Piyade Okulundaki eylemler: 5 sanığın cezası onandı
Tuzla Piyade Okulundaki eylemler: 5 sanığın cezası onandı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki eylemlerle ilgili davada 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
- AA
- 04.06.2020 - 09:37
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki eylemlerle ilgili davada 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
15 Temmuz darbe girişiminde Tuzla Piyade Okulundaki eylemlere ilişkin davada 17 sanık hakkında ise beraat hükmü bozuldu.
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