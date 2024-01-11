Tuzla'da 15 yıllık gelenek! Şadi Yazıcı paylaştı: Bu masa Tuzlalıların masası Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, vatandaşlarla bir araya gelerek hem sorunlarını dinliyor hem de taleplerini not alarak çözümler üretiyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı çalışmalarla sık sık gündeme gelen bir isim...

Başkan Şadi Yazıcı'nın yaptığı başarılı hamleler, ilçe belediyesi olarak farkını ortaya koyuyor.

Başkan Şadi Yazıcı'nın uygulamaya aldığı birçok yenilik, bu anlamda belediyenin hem hizmet kalitesini hem de vatandaşlarla ilişkisini de artırıyor.

Tuzla için çalışan ve yaptığı projelerle beğeni toplayan Başkan Yazıcı, bu defa 15 yıldır sürdürülen bir gelenekten bahsetti.

Tuzla'da yaşayan vatandaşları ihmal etmeyen ve projeler üreten Yazıcı ile ekibi, sosyal medyadan yapılan son paylaşıma, "Bu masa Tuzlalıların masası" notunu düştü.

Vatandaş anlatıyor, Başkan çözüm üretiyor

Tuzla'da yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yazıcı, hem talepleri hem de sorunları dinleyerek çözüm bulmaya yönelik hamleler yapıyor.

Sorunları olan vatandaşlar, Başkan Yazıcı ile doğrudan görüşüyor. Yazıcı ise o sorun ve talepleri tek tek not alıyor, konuya ilişkin ise gerekli yerlere talimatlar veriyor.

O anları sosyal medyadan paylaştı: 15 yıllık gelenek

Başkan Yazıcı, bu geleneği sosyal medya hesabından paylaşarak, "15 yıllık gelenek devam ediyor. Her hafta perşembe günü Tuzlalı hemşehrilerimizle buluşuyor, talep ve önerileri üzerine görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu masa Tuzlalıların masası." notunu düştü.