Tuzla'da 3 işçiye mezar olan fabrikanın mühürlendiği ortaya çıktı

3 işçinin öldüğü 9 işçinin de yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasının 2021 yılının sonunda çalışma ruhsat olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği belirlendi.

İstanbul’un Tuzla ilçesi Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında dün 13.00 sıralarında yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

Olayda 3 işçi can verdi, 9 işçi ise yaralandı.

Patlamanın etkisiyle birçok iş yeri ve araçta da hasar meydana geldi.

Kilolarca ağırlıktaki demir parçaları uzağa fırladı

Patlamanın şiddetiyle kilolarca ağırlıktaki demir parçaları da metrelerce uzağa fırladı.

Yaklaşık 150 kilogram olduğu tahmin edilen bir demir parça patlama noktasından 3 bina ileriye düştü.

Tuzla'da fabrika yangını VİDEO

Faciadan dönüldü

Çevre fabrikalarda da büyük hasar meydana geldiği, cam, kapı, çatı ve duvarlarının kırıldığı görüldü.

Sanayi bölgesinde çalışanların birçoğunun bayram tatili için ayrılmış olması, yemek saati ve cuma namazına denk gelmesi nedeniyle büyük bir faciadan dönülmüş oldu.

2021 yılının sonunda mühürlendi

DHA’nın haberine göre patlamanın yaşandığı fabrikanın çalışma ruhsatının olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine başlatılan inceleme sonrası fabrikanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2021 yılının sonunda mühürlendiği öğrenildi.