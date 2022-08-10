Tuzla'da aslandan kendisine 45 gün bakan kişiye vefa

Dünya Aslan Günü'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Doğduğunda annesi tarafından emzirilmeyen aslan, 45 gün boyunca kendisine bakan kişiyi görünce boynuna atladı.

Aslanların ve doğal yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla her yıl 10 Ağustos'ta Dünya Aslan Günü kutlanmaktadır.

Bu kapsamda İstanbul Tuzla'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çocuklar için atölye çalışmaları yapılırken, bakıcılar ise karpuz kabuğunun içine et doldurup aslanlara verdi.

Buluşmaları ilgiyle izlendi

Günün en çok sevilen ve ön plana çıkan ismi ise 2,5 aylık aslan Simba oldu.

Öte yandan Tuzla Aslan Park Sorumlu Veteriner Hekimi Yücel Yılmaz, doğduğunda annesi tarafından emzirilmeyen 13 aylık beyaz aslan Angel'in bakımını üstlenerek evine götürdü.

DHA'nın aktarımına göre; ikilinin uzun zaman sonra buluşması ziyaretçiler tarafında ilgiyle izlendi.

"Türkiye’de doğan ilk beyaz aslan yavrusu Angel’dır"

Evinde 45 gün bakıp yavru aslanın hayata tutunmasını sağlayan Yılmaz, "Angel doğduğunda annesi ilgilenmediği için ilk gün eve götürüp ailecek yaklaşık 45 gün boyunca baktık. 6-7’nci aylara kadar her gün beraberdik sonra günde bir iki kere yanına girmeye başladık. Şimdi ise olgunlaşmış bir genç kız oldu. Artık haftada iki kez yanına girip oynuyorum. Beyaz aslanlar dünya üzerinde 130 civarında var. Bunun da 30’u Afrika’da bir koruma parkında diğerleri de hayvanat bahçelerinde. Üremesi zor bir tür, Türkiye’de doğan ilk beyaz aslan yavrusu Angel’dır. Doğumu zor olan, yavrusu zor büyüyen bir hayvan” dedi.

"Ailecek gece gündüz nöbetleşe bakarak bu hale getirdik"

Yılmaz, bu bakımın çok zor olduğunu belirterek, “Yani şimdi böyle ‘Evde aslan baktık’ deyince kolay geliyor ama hakikatten zor. Özellikle ilk üç hafta yaklaşık bir buçuk saatte bir gazını çıkart, mamasını ver, tuvaletini yaptır, masaj yap, uyut şeklinde geçiyordu. Ailecek gece gündüz nöbetleşe bakarak bu hale getirdik. Zor oldu ama sonuçta meyvesini aldık, şimdi çok iyi durumda. Angel ile kucaklaşıyoruz ama Angel 100 kilo benim için bir nevi güreş gibi oluyor. Angel küçükken eşim ve çocuklarım da geliyordu ama artık gelseler de yanına giremiyorlar çünkü artık çok ağır. Onları da beni kucaklamak istediği gibi kucaklarsa devirebilir hatta istemeyerek öldürebilir. Ben de yanına girdiğimde her an tetikteyim. Bir boşluğuma gelse, beni devirse ya da ani bir hareket yapsa istemeyerek zarar verebilir” diye konuştu.

"Dünyada aslan nüfusu 200 yüz binlerden 20 binlere indi"

Aslanların Aslan Park gibi projelerde güvende olduğunu vurgulayan park direktörü Gökmen Aydın, “Dünyada aslan nüfusu 200 yüz binlerden 20 binlere kadar indi. Her canlıda olduğu gibi onlarda da azalma var. Dünya Aslan Günü de bu azalmaya dikkat çekmek amacıyla uluslararası bir gündür. Biz de Aslanpark olarak bugün de çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. İçeride üç buçuk aylık bir aslanımız var. Onunla da bakıcı gözetimine gelen ziyaretçilerimiz bir araya gelinebiliyor” ifadelerini kullandı.

"Popülasyonun artmasını katkıda bulunmaya çalışıyoruz"

Aydın,“Üç buçuk aylık aslandan 12-13 yaşında aslanlara kadar 11 aslanımız var. Bunların birçoğu burada dünyaya geldi. ilk anne baba nereden geldi derseniz, onlar da kesinlikle yedi sekiz nesildir doğal yaşam görmemiş yani neredeyse yüz yıldır hayvanat bahçelerini koruma altında olan hayvanlar. Biz de buraya onları transfer ederek bakımlarını yapıyor, popülasyonun artmasını katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Amacımız bu canlıları çoğaltmak ve mümkünse doğal yaşamda da bu hayvanların devamlılığını sağlamak. Bunun için de Coşkun Bayraktar Doğa Koruma Derneği diye bir derneğimiz var. Dernek faaliyetleri kapsamında da doğal yaşamda ki aslanların korunması için de gerekli desteği veriyoruz.” dedi.

















