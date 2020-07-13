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    Tuzla'da korkutan gemi yangını

    Tuzla'da limana demirlemiş halde bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 13.07.2020 - 20:33
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    Tuzla'da korkutan gemi yangını

    İstanbul Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında, limanda demir atmış halde olan bir gemide yangın çıktı.

    MUTFAK KISMINDA YAPILAN KAYNAK NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

    Geminin mutfak kısmında kaynak yapıldığı sırada çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı.

    Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

    Tuzla'da korkutan gemi yangını #1

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    Tuzla'da korkutan gemi yangını #3

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