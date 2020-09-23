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    Tuzla’da maskesiz şahıstan polise tehdit

    Tuzla’da maskesiz şahıstan polise tehdit

    Maske denetimi yapan polisleri tehdit eden kişi gözaltına alınırken araya giren genç bir kız, polislerin işlem yapmasını engellemek istedi.
    • İHA
    • 23.09.2020 - 11:38
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 11:38
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    Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Caddede maskesiz yürüyen vatandaşlara idari para cezası kesildi. Bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

    KİMLİK VERMEMEK İÇİN DİRENDİ

    Caddede motor üzerinde maskesiz bir şekilde seyir eden bir vatandaş, polislere kimliğini vermemek için direndi.

    Tuzla’da maskesiz şahıstan polise tehdit ViDEO

    Tuzla’da maskesiz şahıstan polise tehdit #1

    "O ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ"

    Polisin bütün uyarılarına rağmen kimlik vermeye şahıs, "Sen zor kullan, o zaman görüşürüz" deyince polis müdahale etti.

    Tuzla’da maskesiz şahıstan polise tehdit #2

    "ENİŞTEMİN NUMARASINI GÖNDERİN"

    Gözaltına alındığı sırada telefonundan arama yapan şahıs, “Bana teşkilatın numarasını gönderin. Eniştemin numarasını gönderin." demesi dikkat çekti.

    "NE OLUYOR YA"

    Polis maske takmayın kendisini tehdit eden kişiyi gözaltına alırken yoldan geçen bir genç kız da olaya müdahele etmek istedi.

    "Ne oluyor ya" diyerek polisleri durdurmaya çalışan genç kız, ceza kesilmesine engel olamadı.

    Tuzla’da maskesiz şahıstan polise tehdit #3

    Tuzla’da maskesiz şahıstan polise tehdit #4

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