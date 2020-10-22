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- Tuzla'da minibüs şoförü yaşlı çift için yolu kesti
Tuzla'da minibüs şoförü yaşlı çift için yolu kesti
İstanbul Tuzla'da bir minibüs şoförünün yaşlı çiftin yolun karşısına geçebilmesi için yolu kapattığı görüntüler yürekleri ısıttı.
- DHA
- 22.10.2020 - 21:55
- Güncelleme : 22.10.2020 - 21:55
Tuzla'da Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte o sırada caddeden geçen Tuzla Şifa-Pendik hattında hizmet veren yolcu minibüsü yol vermek için durdu.
YAŞLI ÇİFTİN KARŞIYA GEÇMESİNİ SAĞLADI
Ancak iki şeritli yolda diğer araçların durmaması üzerine minibüsün şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı.
O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da minibüs şoförü, karşıya geçmek isteyen yaşlı çift için yolu kapattı- İZLE.