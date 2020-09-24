Tuzla'da polisleri teşkilatla tehdit eden şahıs: Görüşeceğiz

Tuzla'da kimliğini vermemesi durumunda zor kullanacağını söyleyen polisi "Sen zor kullan, o zaman görüşürüz" diyen Cihan A., adliyeye sevk edilirken de "Görüşeceğiz" dedi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde maske denetimi yapan polis ekipleri, durdurduğu motor kuryesi Cihan A.'dan kimliğini istedi.

Kimliğini vermeyen Cihan A., zor kullanacağını söyleyen polise "Zor kullan, o zaman görürüz" dedi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, "Bana ceza kesemezsin." diye bağırdı. Ardından telefonla birini arayan şüpheli, "Teşkilatın numarasını gönderin bana. Eniştemin numarasını gönder" diye bağırdı.

Kameralar önünde yaşanan olayın ardından gözaltına alınarak ceza kesilen Cihan A., bugün adliyeye sevk edildi.

"BANA TEŞİKLATIN NUMARASINI GÖNDERİN"

Daha sonra polisler tarafından gözaltına alınan şahsın, telefonda konuştuğu kişiye, “bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” demesi ise dikkat çekti.

TEŞKİLATIN KİM SORUSU

Tuzla’daki Orhanlı Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Cihan A., polis aracına bindirildikten sonra kendisine yöneltilen “teşkilat kim” sorusuna, “İçlerindeki hainleri temizlesinler. Görüşeceğiz” diye yanıt verdi.

Tuzla'da polisleri tehdit eden şahıs: Görüşeceğiz