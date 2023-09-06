Tuzla'da 'tekli eğitim' dönemi! Şadi Yazıcı: Eğitim standardı yükselirse yaşam standardı da yükselir Tuzla Belediyesi tarafından yapılması planlanan Recep Kaptan Anadolu Lisesi’nin temeli atıldı. Başkanı Şadi Yazıcı, “Hedefimiz Tuzla’da tekli eğitime geçmek” dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eğitimden bilime verdiği destek her geçen gün artıyor.

Bölge halkına hizmette sınır tanımayan Yazıcı, 7'den 70'e her vatandaş için projeler geliştiriyor.

Proje bu kez eğitim alanında yapıldı.

Okulun temeli atıldı

Tuzla’da tekli eğitime geçme hedefiyle çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Postane Mahallesi’nde yapılacak olan Recep Paylan Anadolu Lisesi için temel atma töreni düzenlendi.

Instagram'da bizi takip edin

"24 derslikli ve yaklaşık 750 öğrencimize hizmet verecek"

Törende konuşan Başkan Şadi Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

Bugün, 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan, 24 derslikli ve yaklaşık 750 öğrencimize hizmet verecek ve Tuzla’da lise eğitimini tekli eğitime geçirecek son okulumuz olan lise binamızın temelini atıyoruz. Tuzla Belediyesi olarak okulumuzun arsasını ayarladık, hafriyatını aldık ve bağışçımızın katkısı ile de inşaatımız yükselmeye başladı. Bağışçımız rahmetli Recep Paylan’ın kızı Ebru Denktaş hanımefendiye de bu anlamlı bağışından dolayı teşekkür ediyorum.

"Yaşam standardı eğitimle yükselir"

Tuzla Belediyesi olarak eğitimin her alanında hizmet vermeye, destek olmaya devam ediyoruz diyen Yazıcı, tüm sorunların çözümünün eğitimde olduğunun altını çizerek, “Toplumda eğitim standardı ne kadar yükselirse, insani gelişmişlik düzeyi ve yaşam standardı da o düzeyde yükselir." şeklinde konuştu.

Başkan Yazıcı, eğitime yapılan her yatırımın, toplumun geleceğine yapılan yatırım olduğunu ifade ederek bağışçıların katkısının da önemine işaret etti.