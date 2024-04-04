Tuzla'da yeniden sayım itirazı onaylandı: Mazbata CHP adayına verilecek Tuzla ilçesinde yeniden sayım kararına itiraz kabul edilerek mazbatanın 12 oyla kazanan Eren Ali Bingöl'e takdim edilmesine karar verildi.

ANKA

Türkiye yerel seçimi geride bırakırken, itiraz süreci devam ediyor.

Hem iktidar hem de muhalefet taraflarından itirazlar art arda geliyor.

Bu kapsamda İstanbul'un Tuzla ilçesinde de itiraz süreci tamamlandı.

Mazbatasını almaya gitti

AK Partili rakibini yüzde 12 farkla geride bırakarak seçimi kazanan CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gidiyor.

Yarın görevi devralacak

Bingöl'ün mazbatasını aldıktan sonra akşam saatlerinde de görevi devralacağı öğrenildi.

Tuzla'da seçim yarışını CHP adayı Eren Ali Bingöl yüzde 50,92 önde bitirmiş, AK Parti adayı Şadi Yazıcı ise yüzde 39,07 oy almıştı.