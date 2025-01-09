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Haber Merkezi

Türkiye 2025 yılında PKK teröründen kurtulmak için hedefe yürüyor..

Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk adımı attığı, ilk çağrıyı yaptığı süreç emin adımlarla işliyor.

DEM Parti heyetinin İmralı'da tutulan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi ve ardından başladığı TBMM turu, siyasetin bir numaralı gündem maddesi oldu..

Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyetinin TBMM turuna Ahmet Türk'ün de katılması dikkat çekti.

Kayyum atanarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk'ün heyette olması çeşitli tartışmalara neden oldu..

Konuyla ilgili tv100 canlı yayından son dakika kulis bilgisi paylaşıldı..

CANLI YAYINDA AHMET TÜRK KULİSİ

Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Gazeteci Sinan Burhan, Dem Partili Ahmet Türk’ün göreve iade edilip edilmeyeceği hakkında açıklamada bulundu.

"GÖREVE İADE EDİLEBİLİR"

Burhan, şu ifadeleri kullandı: