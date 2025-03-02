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"Terörsüz Türkiye" süreci, terör belasını bitirecek önemli bir başarı olarak tarihi yazıldı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde Abdullah Öcalan’ın “Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” çağrısı, PKK tarafından olumlu karşılık gördü.

Örgüt dün yaptığı açıklamada, "Ateşkes ilan ettiğini" açıkladı.

YPG /SDG Lideri Mazlum Abdi ise "Öcalan'ın çağrısı PKK'ya, bize değil" diyerek bu çağrının, ‘Suriye’de kendileriyle bir ilgisi olmadığını' söyledi.

tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Abdi'nin neden çağrıya uymadığına dair çok önemli tespitlerde bulundu.

SÜREÇ DEM PARTİ HEYETİNİN İMRALI'YA GİTMESİYLE BAŞLADI

27 Ekim Perşembe sabahı 7 kişilik DEM Parti heyeti, üçüncü kez İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan’la görüştü.

Bu görüşme sonrasında, 1999'dan beri İmralı Adası'nda bulunan PKK liderinin hazırladığı mektup, İstanbul’da kamuoyuyla paylaşıldı.

İmralı Adası’nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı.

Terör örgütü lideri Öcalan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.

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PKK ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA KATILDI

Dün ise, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası Kandil'den açıklama geldi. PKK Yürütme Komitesi, şu açıklamayı yaptı:

Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz.

YPG ÇAĞRIYA KATILMADI

tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe ise YPG'nin İmralı'nın çağrısına neden uymadığına dair çok önemli tespitlerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

YPG terör örgütünün Suriye’de uzun süredir kendine ortak aradığı, tutunacak bir dal aradığı aşikar. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik yaptığı silah bırakma çağrısı bölgedeki dinamikleri değiştirdi. Yeniden şekillendirdi belki öyle söylemek lazım.

YPG /SDG LİDERİ MAZLUM ABDİ: SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI BİZİMLE İLGİLİ DEĞİL

Terör örgütü YPG lideri Mazlum Abdi’nin bu çağrıya verdiği yanıt örgütün İsrail’le olan ilişkileri uzun bir süredir konuşuluyordu. Mazlum Abdi yaptığı açıklamada, Öcalan’ın çağrısının doğrudan YPG’yi kapsamadığını belirtmişti ve muhataplarının Şam yönetimi olduğunu söylemişti.

AHMET YEŞİLTEPE: TERÖR ÖRGÜTÜ UZUN ZAMANDIR KENDİSİNE ORTAK ARIYOR

Ancak PKK ile YPG arasındaki organik ilişki yıllardır biliniyor. Özellikle İsrail’le kurulan ilişkiler ve destek arayışı YPG’nin bölgedeki varlığının bir çabası olarak görülüyor. Bu durum YPG’nin Kürt halkının çıkarlarından ziyade bölgedeki diğer aktörlerin politikaları doğrultusunda hareket ettiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Terör örgütü kendisine uzun zamandır kendisine ortak arıyor. YPG’nin verdiği yanıt ve örgütün İsrail ile yakınlaşması uzun zamandır konuşuluyordu. 3 hafta önce İsrail basınında YPG'nin, ABD'nin bölgeden çekilmemesi için İsrail'den yardım istediğini açıklanmıştı.

İLHAM AHMED İSRAİL'İ İŞARET ETMİŞTİ

3 Şubat’ta YPG’nin dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, Orta Doğu’nun güvenliği için İsrail’in masada yer alması gerektiğini açıklamıştı. Ahmed eş Şara’nın devlet başkanı ilan edildiği toplantıyı meşru görmediğini açıklamıştı. Bu aslında örgüt içinde iki başlılık ya da farklı görüşlerin olduğu düşüncesine de yol açtı.

"İSRAİL YPG'Yİ NEDEN KORUYOR?"

İsrail hemen doğusunda Suriye başta olmak üzere Türkiye’nin özgül ağırlığının olduğunu bir yeni gelişmeyi istemiyor. Bölgede kendisiyle aynı yönde hareket edebilecek bir müttefik arayışı içinde.



Abdullah Öcalan tabi yaklaşık 40 yıldır süren çatışmaların sona ermesi amacıyla çağrıda bulununca, bu çağrı özellikle İsrail tarafında endişeye yol açtı. Türkiye’de ve uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı bu çağrı ama İsrail temkinli yaklaştı.



ABD’nin Suriye’den çekilme ihtimali tabii YPG’yi daha da yaklaştırdı. Alternatif destek arayışlarına yönlendirdi. Bu bağlamda İsrail’le kurulan daha yoğun istişareler iletişim kanalları örgütün varlığını sürdürme stratejisinin de bir parçası olarak değerlendiriliyor.



Bu durum YPG’nin Kürtler için değil aslında İsrail’in çıkarları için çalışan bir örgüt olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor.

"ÖRGÜT İÇİNDE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU"

YPG’nin çağrıyı üzerine almaması örgüt içinde de tartışmalara neden oldu. Mazlum Abdi öncelikle olumlu bir yaklaşım öne sürdü, ancak 'Bizi kapsayan bir çağrı değildir' dedi. Kendilerinin 'Kürt halkının temsilcisi olduğunu' ifade etti ve bu çağrıya uymayacaklarını söyledi.



Ahmed'in sadece silah bırakmakla değil, İsrail ile işbirliği konusunda ısrarcı olmaları örgüt içinde çatlakların olduğunu gösteriyor. Silah bırakma sürecinde Şam yönetimi mi , Öcalan'ın çağrısı mı etkili olacak göreceğiz. İsrail'den destek beklemeleri örgüt içinde bir zayıflama ve yeni koruyucu arama anlayışının olduğunu gösteriyor.

İSRAİL'İN HEDEFİNDE ŞAM VAR

Suriye'deki Dürzilerin koruyuculuğu üstlenen İsrail, Suriyeli Dürzilere yönelik bir saldırı olması durumunda Suriye'ye karşı harekete geçeceğini duyurdu.



İsrail Savunma Bakanlığı'nın basın bürosundan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriyeli Dürzilerin Şam'daki yeni yönetim tarafından hedef alınması halinde Suriye'ye saldırabileceği belirtildi.

İLHAM AHMED KİMDİR?

İlham Ahmed, sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Yürütme Konseyi'nin eş başkanı olarak görev yapan PYD üyesidir. Temmuz 2018'e kadar, terör örgütü YPG'nin üst oluşumu olan Suriye Demokratik Güçleri'nin Kuzey ve Doğu Suriye Yönetiminin eş başkanıydı.