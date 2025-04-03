TV100 duyurdu: Devlet Bahçeli'nin mesaiye başlayacağı tarih belli oldu

Haber Merkezi

MHP'den 6 Şubat'ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat’ta "planlı tetkik ve tedavileri için" hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat’ta yeni bir ameliyat yapıldığı belirtildi.

Başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilen ve evinde istirahat eden Bahçeli'nin ne zaman mesaiye başlayacağı merak ediliyordu...

MESAİYE YARIN BAŞLAYACAK

TV100'ün edindiği bilgilere göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın genel merkezde mesaiye başlayacak.

Genel merkezde mesaiye başlayacak olan Devlet Bahçeli, yoğun temposuna devam edecek.

TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET EDECEK

Sabah saatlerinde genel merkezde mesaisine başlayacak olan Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in de anıt mezarını ziyaret edecek.