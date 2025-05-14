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Haber Merkezi

tv100, dikkat çeken dosya bir habere imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın özel izin vermesinin ardından tv100, Mehmetçik'in kritik görevlerde bulunduğu Çam Üs Bölgesi'ne gitti.

Mehmetçik'in kritik görevler üstlendiği birlik, kapılarını tv100’e açtı.

YÜZLERCE KİLOMETRELİK YOL HATTI

Gün ağarmadan önce Mehmetçik, hazırlıklarını tamamladı.

İlk mesai, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattı boyunca açılan yüzlerce kilometrelik yol ağında başlıyor.

Üs bölgelerini ve hakim noktaları birbirine bağlayan bu yollar, bölgede kurulan alan hakimiyetinin en somut göstergesi.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİK SİSTEMLER MEHMETÇİK'İN EMRİNDE

Vatan nöbetini sürdüren Mehmetçik, gözünü ileri hattan ayırmıyor ve gelebilecek tehditlere karşı da her an tetikte bekleyişini sürdürüyor.

Yerli ve milli üst düzey teknolojiye sahip sistemler, Mehmetçik'in sınırdaki en büyük yardımcıları arasında yer alıyor.

Yerli ve milli teknoloji ağırlıklı bu sistemler, üslerin güvenliği için vazgeçilmez bir hale gelmiş durumda.

Karadan ve havadan gelebilecek tüm tehditlere karşı ileri seviye sistemler hep alarm durumunda.

Mehmetçik'in gücü da bu dayanışmayla birlikte perçinleniyor.

ÜS BÖLGESİ 360 DERECE AÇIYLA İZLENİYOR

Yalnızca acar radarından değil, şahin gözlerden de hiçbir şey kaçmıyor. Üs bölgelerinin çevresi, gece-gündüz 360 derecelik açıyla izleniyor.

Üs bölgelerinin güveliğinde kullanılan en caydırıcı güçlerden biri de ateş destek vasıtaları.

Algılanan tehditler, belirlenen mağara ve sığınaklar onlar sayesinde baskı altına alınıyor.

MEHMETÇİK, HER KOŞULDA GÖREVDE

Olumsuz hava koşullarına rağmen Mehmetçik, başarıyla görevini sürdürüyor.

Soğukta, sıcakta, karda, yağmurda her zaman görevinin başında Mehmetçik...

Vatan toprağına yönelecek tüm tehditlere karşı göğsünü siper eden Mehmetçik, Türk Milleti’ne, “Rahat olun bizler buradayız” mesajını gönderiyor.

MAĞARALAR TEK TEK TEMİZLENİYOR

Bir yandan da bölgedeki mağara ve sığınaklar da temizleniyor.

Kullanılamaz hale getirilen bu noktalarda ele geçirilen silah sayısı binlerle; mühimmat sayısı ise milyonlarla ifade ediliyor.

"TESLİM OLUN" ÇAĞRISI YAPILIYOR

Bölgeye uçaklarla bildiriler atılıyor, Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği son durum hakkında bilgi veriliyor.

Silahla bir yere varılamayacağı vurgulanan o metinlerde, örgüt üyelerine "teslim olun" çağrısı yapılıyor.