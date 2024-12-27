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Haber Merkezi

Asgari ücret ülkenin gündeminde.

22 bin 104 TL olan 2025 yılı asgari ücreti kimi kesimler tarafınan yeterli kimileri için ise yetersiz bulunurken tv100 ekranlarında da bu konu masaya yatırıldı.

Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programında bu kapsamda bir de tartışma yaşandı.

ASGARİ ÜCRET VE İŞ GÜVÜ TARTIŞMASI

Tartışmaya katılan Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, asgari ücretin yetersiz olduğunu kabul etmekle birlikte, özel sektörün üretim ve istihdamı sürdürebilmesi için uluslararası piyasada rekabet gücünü kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu nedenle fabrikaların daha ucuz iş gücü için Mısır'a gittiğine dikkat çeken Burhan, "Tekstil konusunda biz geçtiğimiz günlerde biz Mısır'a gittik. Birçok Türk firması Mısır'a gitmiş. Neden? 100 dolar maaş veriliyor." dedi.

"NİYE MISIR'LA KIYASLIYORSUN, İSVEÇ İLE KIYASLA"

Bu sözler üzerine CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türkiye'nin doğu ülkeleriyle değil gelişmiş batı ülkeleriyle kıyaslanması gerektiğini belirterek, "Niye kendimizi Mısır ile kıyaslıyoruz da Almanya ile İsveç ile kıyaslamıyoruz?" şeklinde tepki gösterdi.

"İSVEÇ'İN VOLVO'SU ÇİN'E GİTTİ"

İsveç'in dünya çapında markası Volvo'nun ucuz iş gücü nedeniyle Çin'e taşındığından bi'haber olan Özcan, verdiği bu tepkiden pişman oldu.

Sinan Burhan, “İsveç’in dünyadaki en önemli markası Volvo’yu neden Çinlilere sattığını biliyor musunuz? Çünkü Çin’de iş gücü daha ucuz. İsveç bile bu konuda rekabet edemedi” yanıtını dinleyen Tanju Özcan sessizliğe gömüldü ve tartışma farklı bir yöne evrildi.

Programdaki bu diyalog, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.