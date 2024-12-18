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Haber Merkezi

Suriye'de tüm dünyanın yakından izlediği gelişmeler yaşanıyor.

61 yıllık Baas rejiminin devrilip Beşar Esad'ın ülkesini bırakıp kaçtığı bu günlerde, Suriye yeni bir döneme girdi.

Rejimin değiştiği, ülkenin yeniden ayağa kalkması için kenetlenme ve yeniden ihya için çaba harcadığı bu dönemde İsrail, fırsattan istifade Golan Tepeleri'ne girdi.

tv100 GOLAN'DA

Başkent Şam'a yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Suriye köylerine kadar işgale girişen İsrail, bölgedeki varlığını sürdürüyor.

Bu süreçte sıcak bölgede bulunan tv100 ekibi yaşananları Türkiye kamuoyuna aktarıyor.

İSRAİL İŞGAL MEVZİLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİLER

tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç, kameraman arkadaşı ile birlikte Golan Tepeleri'ndeki işgal mevzilerini görüntüledi.

Yerli halktan bilgi alan Koç, yollardaki tank paleti izlerinden bölgedeki İsrail hareketliliğinin hangi düzeyde olduğunun anlaşılabildiğini aktardı.

TEJ VE DRONE İLE 7/24 DEVRİYE

Suriye, sınırında devriye atan jet ve drone'larla bölgenin sürekli gözlendiğini aktaran koç, jet ve drone seslerinin tek bir saniye bile susmadığı aktardı.