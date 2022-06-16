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    TV100'de canlı yayındaki tartışma sırasında elektrikler gitti

    TV100'de canlı yayındaki tartışma sırasında elektrikler gitti

    Hayat pahalılığının konuşulduğu programda tartışma sırasında bir anda elektrikler kesildi. Katılımcılardan biri “müdahale ettiler” diyerek sitem ederken, kesintinin 8 saniye sürdüğü görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 09:14
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    TV100 ekranlarındaki “Eşit Ağırlık” programında hayat pahalılığı masaya yatırıldı.

    Hararetli bir tartışmaya giren ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ile hukukçu Serkan Toper, ekonominin 2022 Türkiye’sine yansımalarını konuşuyordu.

    Elektrikler kesildi

    O sırada pek de rastlanılmayan bir canlı yayın kazası yaşandı.

    Stüdyoda elektrikler kesildi.

    “Müdahale ettiler”

    Ekran siyaha dönerken, konuşmacılardan biri “Müdahale ettiler. Serkan Toper’e müdahale ettiler” dedi.

    Bir başka konuşmacı ise “Sanıyorum yayındayız hala” ifadelerini kullandı.

    TV100'de canlı yayın tartışması sırasında elektrikler gitti VİDEO

    Reklama gidildi

    8 saniye boyunca elektrikler kesik bir şekilde süren canlı yayında reklam arasına gidildi.

    TV100 de canlı yayındaki tartışma sırasında elektrikler gitti #1

    TV100 de canlı yayındaki tartışma sırasında elektrikler gitti #2

    TV100 de canlı yayındaki tartışma sırasında elektrikler gitti #3


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