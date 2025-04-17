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Ağır bir kalp rahatsızlığı yaşayan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için kritik süreç devam ediyor.

12 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakımda yaşam savaşı veren Önder için dualar ediliyor.

Bu süreçte Önder'i tanıyanlar siyaset ve sanat camiasındaki etkin rolüne dikkat çekerek değerine vurgu yapıyor.

tv100 ekranlarında Cansu Canan Özgen'in sunduğu Hayata Dair programına konuk olan Ayhan Bilgen de Önder'i anlattı.

"SANATA DÖNME ARZUSU VARDI"

HDP'de yıllarca birlikte siyaset yaptığı Önder'in, toplumun tüm kesimleri ile rahatça diyalog kurabilmesine dikkat çeken Bilgen, şöyle konuştu:

"Ben Sırrı Bey gibi siyasi aktörlerin ki sadece bir siyasi aktör değil o. Son yıllarda da siyasetten çekilme arzusu, tekrar sanata dönme beklentisi vardı. Siyasetin gerilimi, stresi, kutuplaştıran özelliği dolayısıyla sanata dönme beklentisi vardı. 3-4 sene önce, belki de ilk çözüm sürecinin beklenen düzeye ulaşmamasıyla tekrar film ve senaryo çalışmalarına dönme arzusu vardı.

"BÜTÜN KESİMLERİN SEMPATİSİNİ ÇEKEBİLEN BİRİ"

Bu kültürün bu dilin siyasete taşınmasında Sırrı Bey gibi isimlerin turnusol olduğunu düşünürüm hep. Toplumun önyargısız, nefret söylemine düşmeyen bütün kesimlerin ilgisini sempatisini çekebiliyor.

Ama bir tarafıyla da tahammülsüzlüğün, öfkenin, nefretin attığı adımlarla açığa çıkmasına vesile oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce bile ona yakın olması, barış çalışmalarında destek olması gereken çevreler bile etnik kimlik üzerinden polemik yapmayı tercih ettiler.

"ONUN İÇİN MESELE İNSAN OLMAK MESELESİYDİ"

Sırrı Bey'i belki de en çok kızdıran şeylerden birisi buydu. 'Kürtlerin hakkını savunmak sana mı kaldı' sözü en çok Sırrı Bey'in göğüslemek zorunda kaldığı sözlerden birisiydi. Onun için mesele Türklük, Kürtlük Alevilik Sünnilik değildi. Onun için mesele insan olmak meselesiydi."