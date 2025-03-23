Twitter logosu açık artırmada satıldı

İHA

Sosyal medya platformu Twitter, ABD'li milyarder Elon Musk tarafından satın alınıp adı "X" olarak değiştirilmişti.

Yaşanan yeni gelişme ABD medyasının haberinde yer aldı.

AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILDI

Habere göre şu anda "X" olarak bilinen sosyal medya platformu Twitter'ın San Francisco'daki eski merkez binasından kaldırılan mavi kuş logosu RR Auction müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.

34 BİN 375 DOLARA SATILDI

254 kilogram ağırlığında ve 3.7x 2.7 metre ölçülerindeki ikonik logo, 34 bin 375 dolara alıcı buldu. Alıcının ismi ise açıklanmadı.

NE OLMUŞTU

ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra ismini "X" olarak değiştirmiş ve şirketin bulunduğu binadaki farklı eşyaları açık artırmayla satmıştı.