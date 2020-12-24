Twitter, TASC Eş Başkanı Halil Mutlu'nun hesabını askıya aldı

FETÖ'nün gerçeklerini Amerikalılara anlatan Halil Mutlu'nun hesabı, Twitter tarafından kapatıldı.

Sosyal medya platformu Twitter, FETÖ'cülere kalkan olmaya devam ediyor.

Amerika'da yaşayan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede ön saflarda yer alan TASC Eş Başkanı Halil Mutlu'ya, Twitter'dan ambargo geldi.

HESABI ASKIYA ALINDI

Amerika'da Fetullahçıların terör örgütü olduğunu haykıran Mutlu'nun Twitter hesabı, sorgusuz sualsiz kapatıldı.

FETÖ GERÇEKLERİNİ ANLATTI

Mutlu, son olarak ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçakları, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştırmıştı.



