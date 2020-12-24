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    Twitter, TASC Eş Başkanı Halil Mutlu'nun hesabını askıya aldı

    FETÖ'nün gerçeklerini Amerikalılara anlatan Halil Mutlu'nun hesabı, Twitter tarafından kapatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 09:28
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 10:04
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    Twitter, TASC Eş Başkanı Halil Mutlu'nun hesabını askıya aldı

    Sosyal medya platformu Twitter, FETÖ'cülere kalkan olmaya devam ediyor.

    Amerika'da yaşayan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede ön saflarda yer alan TASC Eş Başkanı Halil Mutlu'ya, Twitter'dan ambargo geldi.

    HESABI ASKIYA ALINDI

    Amerika'da Fetullahçıların terör örgütü olduğunu haykıran Mutlu'nun Twitter hesabı, sorgusuz sualsiz kapatıldı.

    Twitter, TASC Eş Başkanı Halil Mutlu nun hesabını askıya aldı #1

    FETÖ GERÇEKLERİNİ ANLATTI

    Mutlu, son olarak ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçakları, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştırmıştı.

    Twitter, TASC Eş Başkanı Halil Mutlu nun hesabını askıya aldı #2

    Twitter, TASC Eş Başkanı Halil Mutlu nun hesabını askıya aldı #3

    Twitter, TASC Eş Başkanı Halil Mutlu nun hesabını askıya aldı #4

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