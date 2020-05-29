Twitter, Trump’ın mesajını güvenlik endişesiyle kısıtladı

ABD Başkanı’nın, Minneapolis şehrinde devam eden protesto gösterileri için, göstericilere ateş açma iması taşıyan tweeti, Twitter tarafından şiddet çağrısı yapıldığı gerekçesiyle kısıtlandı.

ABD’de günlerdir devam eden şiddetli protestolar hız kesmiyor.

Polis tarafından gözaltına alınmak isterken öldürülen 46 yaşındaki George Flyod için adalet arayışıyla başlayan protesto gösterileri, polis müdahalesi sonrası daha da şiddetlenirken göstericiler binaları ateşe verdi.

TRUMP "ATEŞ AÇMAKLA" TEHDİT ETTİ

Floyd’u öldüren polis memurunun görev yaptığı merkeze de giderek eylelerin dozunu artıran göstericilerle baş edemeyen polis kuvvetlerine destek amaçlı, Ulusal Muhafızlar da göreve çağrıldı.

Dinmeyen olayların üzerine, geçtiğimiz günlerden itibaren Twitter’la, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasıyla savaş halinde olan Trump, oldukça tepki çeken bir tweet attı.

TWEET'TE "HAYDUT" BENZETMESİ

Polis cinayetine kurban giden Flyod için adalet arayan protestocuları hedef alan Trump, attığı tweet’te protestocular için "thug" (haydut, eşkıya) kelimesini kullandı.

Tweet’inde "Bu HAYDUTLAR, George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor ve ben buna izin vermeyeceğim. Az önce Vali Tim Walz'la konuştum. Ona , ordunun her koşulda arkasında olduğunu söyledim. Bir zorluk çıkması halinde kontrolü ele alacağız. Yağma başlarsa ateş de başlar. Teşekkürler.” İfadelerini kullanan Trump, göstericilere ateş açma tehdidinde bulundu.

Şiddet yanlısı ifadeler içeren tweet, kısa süre içinde Twitter tarafından “şiddeti yücelttiği” gerekçesiyle sınırlandı.