Ankara Işık Dağı'ndan sonbahar manzarası

Kızılcahamam ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık Dağı, sonbahar manzarasıyla görenleri büyüledi. Sonbaharın renklerine bürünen Işık Dağı, doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Kasım ayının son günlerine gelmeye başlarken, doğa sonbahar renklerine yavaş yavaş veda ediyor.

Bazı bölgelerde kar yüzünü göstermeye başlarken bazı bölgelerde ise sonbahar havası devam ediyor.

Sonbaharın son günlerinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık Dağı, görenleri büyüledi.

Sonbahar manzarasıyla dikkati çeken Işık Dağı, sarı ve kahve tonlarına büründü.

IŞIK DAĞI DOĞA TUTKUNLARININ VAZGEÇİLMEZİ

2034 rakımlı Işık Dağı, sonbaharda muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

Hafta sonları doğa tutkunlarını ağırlayan Işık Dağı ve eteklerindeki Salın Yaylası menderesleri drone ile havadan görüntülendi.

Yılın her mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünen Salın Yaylası, sonbaharda akarsuların oluşturduğu mendereslerle görenleri cezbediyor.