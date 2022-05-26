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    Bodrum'a 268 yolculu dev yolcu gemisi geldi

    Bahama bayraklı 180 metrelik kruvaziyer "Seabourn Encore" Bodrum Limanı'na yanaştı.
    • 26.05.2022 - 18:57
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    Bodrum'a 268 yolculu dev yolcu gemisi geldi

    Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan “Seabourn Encore” kurvaziyerle 268 turist ve 406 personeliyle geldi.

    ABD'li ve İngiliz turistler geldi

    Rodos Limanı’ndan gelen gemideki yolcuların çoğunun ABD ve İngiliz olduğu öğrenildi.

    Bodrum’un turistlik ve tarihi bölgelerini gezen turistler, denize girmeyi de ihmal etmedi. Kumbahçe, Paşatarlası sahilinde yürüyüş yapmayıda ihmal etmedi.

    Alışveriş sonrası Çeşme'ye hareket edecek

    Cumhuriyet caddelerinde buluna hediyelik eşyalardan da alış veriş yapan turistleri taşıyan gemi akşam saatlerinde Çeşme’ye hareket edecek.

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