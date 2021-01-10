Özgür Demirtaş, Trump'ın sosyal medyada yasaklanmasını doğru buldu

Ekonomist Özgür Demirtaş, ABD'de yaşanan olaylar sonrası Trump'a uygulanan sosyal medya yasaklarının, şiddet çağrısını önlemek amaçlı olduğunu savundu.

ABD'de Donald Trump'ın seçim sonuçlarını protesto için başkent Washington'da düzenlediği miting sonrası şiddet olayları yaşandı. ABD Kongre Binasını basan göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede 4 kişi hayatını kaybederken, kentte 2 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

TRUMP'A SOSYAL MEDYA ABLUKASI

Bu gelişmelerin ardından, Trump'ın sosyal medya hesapları birer birer askıya alındı. Kamuoyu ile iletişim için kullandığı alternatif uygulamalar da Apple ve Google'ın Play Store'larından kaldırıldı.

KİMİ HAKLI BULDU, KİMİ "HAK İHLALİ" DEDİ

Özgürlüklerin beşiği olarak bilinen ABD'de Donald Trump'ın sosyal medyada iletişim hakkının engellenmesi, kimilerince haklı bulunurken, kimileri bir "özgürlük ihlali" olarak gördü.

Türkiye'de de Trump'a yönelik sosyal medya ablukası tartışma konusu oldu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ, "TRUMP'A YAPILAN DOĞRU" DEDİ

Yıllardır, Türkiye'nin iyi ekonomi açısından iyi yönetilemediğini öne süren, sonr olarak Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfetmesini küçümseyerek Venezuela karşılaştırması yapan, gelen tepkiler sonrası "yanlış anlaşıldım" açıklaması yapan Özgür Demirtaş, bu kez de Trump'a yapılan iletişim engellemesinin şiddet çağrısına karşı bir önlem olduğunu savundu.

Özgür Demirtaş, Trump'ın resmi Twitter hesabının askıya alınmış halini "Gitti.." diyerek paylaştı. Bir takipçisinin "ifade özgürlüğü" göndermesine de "Şiddete çağrı, ifade özgürlüğüne girmez" sözleriyle karşılık verdi.