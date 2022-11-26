Twitter'a altın rengi ve gri tik geliyor

Twitter sahibi Elon Musk, mavi tik özelliğine ücretlendirme getirirken, devlet hesaplarına altın rengi tik ve şirketlere gri tikin verileceğini açıkladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın sahibi Elon Musk, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.

Tartışmalara neden olan konu sonrasında Musk, Twitter'a bir yeniliğin daha geleceğini duyurdu.

Altın rengi ve gri tik geliyor

Musk'ın açıklamasına göre yeni sistemde bireylere mavi tik, devlet hesaplarına altın rengi tik ve şirketlere gri tik verilecek.

Mavi tikli hesaplar manuel kontrol edilecek

Twitter'ın sahibi, ayrıca platformdaki bütün mavi tikli hesapları manuel olarak kontrol edeceklerini söyledi. Musk bunu "acılı ama gerekli" bir süreç olarak nitelendirdi.

Musk, yeni tikler için ücret istenip istenmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapmadı.