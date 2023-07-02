Twitter'a kısıtlama getirilince milyonlarca kullanıcı yerli Twitter'a yöneldi Elon Musk’ın Twitter kullanıcılarına getirdiği içerik görüntülüme sınırının ardından kullanıcılar uygulamayı terk etmeye başladı. Yeni adres ise yerli sosyal medya uygulaması 'Yaay' oldu.

AA & Ensonhaber

Dünya dün öğle saatlerinden beri erişim sıkıntısı yaşanan Twitter'ı konuşuyor.

Milyonlarca kullanıcı uygulamam çöktüğünü düşünürken, şirketin CEO'su Elon Musk'tan açıklama geldi.

Musk, doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.

Bugün de devam eden sınırlama, büyük tepki çekmeye başladı.

Yeni adres 'Yaay' oldu

Ardından sosyal medya kullanıcıları alternatiflere yöneldi. Bu da Türkiye'nin yerli sosyal medya uygulaması Yaay oldu.

Yerli Twitter olarak adlandırılan Yaay uygulaması, kullanıcı dostu yapısı ve yenilikleri ile "sınırlara takılmayan" deneyimler sunmaya devam ediyor.

Çok sayıda kategori bulunuyor

Uygulama, gündem ve haber takibi, kategoriler, rozet uygulaması gibi yetkinlikleri ile birçok farklı özelliği aynı çatı altında kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Kullanıcılar, kısıtlar olmadan kullanım sunan Yaay'da sınırsızca içerik tüketebiliyor.

Kategori özelliği ile kullanıcıların binlerce içeriğin arasında kaybolmadan ilgi alanlarına göre kategorileri takip etmesini ve paylaşım yapmasını sağlayan Yaay, gündemdeki etiketler yapısıyla da kategoriler sayfasında yalnızca o kategoride konuşulan etiketlerin takip edilmesine olanak veriyor.

Rozet kazanma imkanı

Günlük hayatı renklendirecek özellikleri de deneyimlemeyi sağlayan uygulamayla istenilen zaman paylaşım yapılabiliyor.

Yenilikçi puan sistemi ile Yaay'da beğeni aldıkça puanı yükseltmek, rozet sisteminde yukarı çıkmak, daha yüksek puan ile daha fazla görünür olmak da mümkün oluyor.

Birçok özelliğin sade ve kullanıcı dostu tasarım ile kullanılabildiği uygulamada, anında çeviri özelliği kullanıcıların gördükleri içerikleri birçok farklı dile çevirmesine fırsat veriyor.