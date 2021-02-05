Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istifaya davet edenlere açık destek

Yıllardır katıldığı tüm seçimlerde hezimeti yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinde devam etmesini isteyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik istifa çağrıları yapmaya başladı.

Recep Tayyip Erdoğan...

Bugüne kadar ülkesi ve milleti için yaptıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçti.

1994 yılında girdiği İBB seçimleriyle başlayan seçim zaferleri, bugüne kadar geldi.

Karşısına, Amerika'nın ve Avrupa'nın desteklediği birçok lider çıktı.

Erdoğan, katıldığı tüm seçimlerde milletin tercihi oldu ve yeni zaferler elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine son vermek için Türkiye'ye karşı birçok atak geliştirildi. Terör örgütleri finanse edilerek ülke sokakları karıştırılmak istendi, ülke ekonomisi hedef alındı, darbe girişimi düzenlendi...

Milletin kendisine duyduğu güvenle iktidarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi eylemlerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Yürekleri yetse, 'Cumhurbaşkanı istifa' diyecekler." ifadelerini kullandı.

CHP TROLLERİ HAREKETE GEÇTİ

Erdoğan'ın bu sözlerine ilk cevap CHP'den geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısında gelen bir soru üzerine "Biz kendisinin pandemi sürecindeki başarısızlıkları, vaka sayılarının saklanması dolayısıyla kendisini istifaya davet etmiştik. Her şeyin sorumlusu benim dedikten sonra yanlış giden her şey sonucunda istifa etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak'ın bu sözlerinin ardından muhalefete bağlı Twitter hesapları, #Cumhurbaşkanıİstifa etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.

TWİTTER TARAFINI SEÇTİ

Bu paylaşımlar Twitter tarafından anında Türkiye gündeminde ilk sıraya taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye gönül veren sosyal medya kullanıcıları ise #ErdoğanınYanındayız etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.

Kısa süre içerisinde 26 binden fazla tweet atıldı.

Twitter ise daha fazla tweet atılmasına rağmen muhaliflerin etiketini üst sırada tutmaya devam etti.