Twitter'dan Süleyman Soylu'nun paylaşımına kısıtlama

Twitter, İçişleri Bakanı Soylu'nun, Boğaziçi'nde yaşanan olayların ardından yaptığı "LGBT sapkını" ifadelerini içeren paylaşımına kısıtlama getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasından sonra başlayan olaylar devam ediyor.

Rektör protestosundan çok farklı amaçlara yönelen olaylarda, son olarak kampüste yapılan bir sergide Kabe fotoğrafının tahrip ediltiği ve yerlere serildiği görüntülenmişti.

Bu görüntülerin ardından, yapılan saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüdü ve sorumlular hakkında soruşturma başlatılarak gözaltılar yapıldı.

TWITTER, SOYLU'NUN PAYLAŞIMINI KISITLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yakından takip ettiği konu hakkında sosyal medyadan takipçilerine bilgi verdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun paylaşımındaki "LGBT sapkını" ifadesi, Twitter tarafından sakıncalı bulunarak tweet'e uyarı notu ekledi.