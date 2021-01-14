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    Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey: Trump’ın hesabını askıya almak doğruydu

    Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının kalıcı olarak askıya alınması hakkında, “Yasağımızla gurur duymuyorum ancak verdiğimiz karar doğruydu” dedi.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 08:24
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 09:13
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    Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey: Trump’ın hesabını askıya almak doğruydu

    Twitter CEO’su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması konusunda açıklamada bulundu.

    Twitter üzerinden açıklama yapan Dorsey, “Bunun Twitter için doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık.” dedi.

    KARARA ÜZÜLDÜ

    Uygulanan karar nedeniyle üzüntü duyduğunu belirten Dorsey, “Politikamız ve yaptırımımızdaki tutarsızlıklara hepimiz eleştirel bir gözle bakmalıyız.” diye konuştu.

    “BAŞKA HİZMETLERE GİTSİNLER”

    Dorsey aynı zamanda, Twitter’ın kurallarına uymayan ve yaptırımlara katılmayan kişiler için “Başka internet hizmetlerine gidebilirler.” ifadesini kullandı.

    Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey: Trump’ın hesabını askıya almak doğruydu #1

    Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey: Trump’ın hesabını askıya almak doğruydu #2

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