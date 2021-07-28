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- TYT ile alan bölümler hangileri? 2021 TYT ile öğrenci alan bölümlerin listesi...
TYT ile alan bölümler hangileri? 2021 TYT ile öğrenci alan bölümlerin listesi...
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayları tercih heyecanı saydı. TYT puanı ile tercih yapmak isteyen adaylar, "TYT ile alan bölümler nelerdir?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 13:32
- Güncelleme : 28.07.2021 - 13:33
Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS sınavının sonuçları bu sabah açıklandı.
Üniversite hayali kuran binlerce aday, sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri düşünmeye başladı.
Adaylar, tercihler başlamadan önce puanlarına göre seçebilecekleri bölümlerin hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.
Bazıları ise sadece TYT'den aldıkları puanla tercih yapmaya hazırlanıyor.
TYT'den aldıkları puanlarla tercİh yapmak isteyenler ise "TYT ile alan bölümler nelerdir?" sorusunu gündeme getirdi.
2021 TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Acil Durum ve Afet Yönetimi *Adalet (2 Yıllık)
- Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
- Ambalaj Tasarımı
- Ameliyathane Hizmetleri
- Anestezi
- Arıcılık
- Aşçılık
- Atçılık ve Antrenörlüğü
- Atık Yönetimi
- Avcılık ve Yaban Hayatı
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
- Bağcılık
- Bahçe Tarımı
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Basım ve Yayım Teknolojileri
- Bilgi Yönetimi
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
- Bilgisayar Operatörlüğü
- Bilgisayar Programcılığı
- Bilgisayar Teknolojisi
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi
- Bitki Koruma
- Biyokimya
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- Boya Teknolojisi *Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri *Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
- Çevre Koruma ve Kontrol
- Çevre Sağlığı
- Çevre Temizliği ve Denetimi
- Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
- Çini Sanatı ve Tasarımı
- Çocuk Gelişimi
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
- Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
- Deniz Brokerliği *Deniz Ulaştırma ve İşletme
- Deniz ve Liman İşletmeciliği
- Deri Konfeksiyon
- Deri Teknolojisi Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Taban Puanları (2 Yıllık)
- Dijital Fabrika Teknolojileri
- Diş Protez Teknolojisi
- Diyaliz Taban Puanları
- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Döküm Taban Puanları
- Eczane Hizmetleri Taban Puanları
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi
- Elektronik Teknolojisi
- Elektronörofizyoloji
- Emlak Yönetimi
- Endüstri Ürünleri Tasarımı
- Endüstriyel Cam ve Seramik
- Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
- Endüstriyel Kalıpçılık
- Enerji Tesisleri İşletmeciliği
- Engelliler İçin Destek Programı
- Eser Koruma
- Et ve Ürünleri Teknolojisi
- E-Ticaret ve Pazarlama
- Ev İdaresi
- Evde Hasta Bakımı
- Fındık Eksperliği
- Fidan Yetiştiriciliği
- Fizyoterapi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Geleneksel El Sanatları
- Gemi İnşaatı
- Gemi Makineleri İşletmeciliği
- Geoteknik
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
- Gıda Teknolojisi
- Giyim Üretim Teknolojisi
- Grafik Tasarımı Halıcılık ve Kilimcilik
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Harita ve Kadastro
- Hava Lojistiği
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
- İç Mekan Tasarımı
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
- İkram Hizmetleri
- İlahiyat
- İlk ve Acil Yardım
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
- İnşaat Teknolojisi
- İnternet ve Ağ Teknolojileri
- İslami İlimler
- İş Makineleri Operatörlüğü
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İş ve Uğraşı Terapisi
- İşletme Yönetimi
- Kaynak Teknolojisi
- Kimya Teknolojisi
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
- Kooperatifçilik
- Kozmetik Teknolojisi
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
- Kültürel Miras ve Turizm
- Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Laboratuvar Teknolojisi
- Lojistik Taban
- Madencilik Teknolojisi
- Makine
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu
- Maliye Taban
- Mantarcılık
- Marina ve Yat İşletmeciliği
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Mekatronik
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Mermer Teknolojisi
- Metalurji
- Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
- Mimari Dekoratif Sanatlar
- Mimari Restorasyon
- Mobil Teknolojileri
- Mobilya ve Dekorasyon
- Moda Tasarımı
- Moda Yönetimi
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Nüfus ve Vatandaşlık
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
- Nükleer Tıp Teknikleri
- Odyometri
- Optisyenlik
- Organik Tarım
- Ormancılık ve Orman Ürünleri
- Ortopedik Protez ve Ortez
- Otobüs Kaptanlığı
- Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
- Otomotiv Teknolojisi
- Otopsi Yardımcılığı
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Pastacılık ve Ekmekçilik
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Pazarlama
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
- Podoloji
- Polimer Teknolojisi
- Posta Hizmetleri
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi
- Radyoterapi
- Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
- Raylı Sistemler İşletmeciliği
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
- Raylı Sistemler Makinistliği
- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
- Reklamcılık
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği
- Sahne Işık ve Ses Teknolojileri
- Sahne ve Dekor Tasarımı
- Seracılık
- Seramik ve Cam Tasarımı
- Silah Sanayi Teknikerliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
- Sondaj Teknolojisi
- Sosyal Güvenlik
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Spor Yönetimi
- Su Altı Teknolojisi
- Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
- Sulama Teknolojisi
- Süt ve Besi Hayvancılığı
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi
- Tahribatsız Muayene
- Tapu ve Kadastro
- Tarım Makineleri
- Tarım Teknolojisi
- Tarımsal İşletmecilik
- Tarla Bitkileri
- Tekstil Teknolojisi
- Tekstil ve Halı Makineleri
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
- Tohumculuk Teknolojisi
- Turist Rehberliği
- Turizm Animasyonu
- Turizm ve Otel İşletmeciliği