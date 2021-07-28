Haberler

Gündem Haberleri

TYT ile alan bölümler hangileri? 2021 TYT ile öğrenci alan bölümlerin listesi...

TYT ile alan bölümler hangileri? 2021 TYT ile öğrenci alan bölümlerin listesi...

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayları tercih heyecanı saydı. TYT puanı ile tercih yapmak isteyen adaylar, "TYT ile alan bölümler nelerdir?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte detaylar...