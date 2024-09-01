TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Afganlılar olmasa Türkiye’de hayvancılık biter Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de büyük bir çoban sorunu olduğunu belirterek, ülkemizde Afgan çobanların olmaması durumunda hayvancılığın biteceğini kaydetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ANKA

Tarım ve hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı, besicileri olumsuz yönde etkiliyor.

Göçmen çobanlar ile sorunu geçici olarak gidermeye çalışan yetiştiricilerin en büyük endişesi ise mesleğin yok olması.

İTHAL ÇOBAN DÖNEMİ

Yozgat’ta da ilkbahar ve yaz mevsiminde hayvanlarını otlatacak çoban bulamadıklarından yakınan bazı besiciler Afganistan’dan çoban getiriyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, bugün Edirne’nin Avarız köyünde üreticilerle bir araya geldi.

ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU

Kahvehanede üreticilerin sorunlarını dinleyen Bayraktar, çiftçilerle çay içti.

Bayraktar, süt üreticisinin zorda olduğunu belirterek desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Köylerden göç olduğunu ifade eden Bayraktar, Afganistan uyruklu vatandaşların büyük ve küçükbaş hayvan bakıcılığı yaptığını belirtti.

"AFGANLILAR OLMASA TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK BİTER"

Bayraktar, şunları kaydetti:

Köylerin sosyoekonomik yapısına baktığımızda, gençleri nasıl tutacağız kırsalda. Şehirde ne varsa köyde yok ki. Sosyoekonomik yapısı buna müsait değil. Çiftçimiz 7 bin lirayı ödeyemiyor ama gençlerinkini ödeyin. Sosyal Güvenlik primi olan 7 bin lirayı ödediğiniz için adam köyünde kalır. Bugün Afganlılar olmasa Türkiye’de hayvancılık bitti. Göçmenler olmasa, tarımda istihdam problemimiz var. Bu insanlar demografik yapıyı bozuyorlar. Vatandaş rahatsız falan işte o taraftan doğru bir taraftan da Afganlar olmasa Türkiye’de hayvancılık bitti. Gençler yok, gidiyor. Adam asgari ücreti buldu mu kaçıyor. ‘Hiç olmazsa sigortam ödeniyor’ diyor.

“SÜT SEKTÖRÜNÜN ÜRETİCİ BAZINDA DESTEĞE İHTİYACI VAR”