Uber Türkiye'ye geri mi dönüyor? Uber yasağı kaldırıldı mı?

İstinaf mahkemesi bugün aldığı karar ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli kararı kaldırıldı. Uber kullanan binlerce vatandaş, konunun detaylarını araştırıyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de haksız rekabet nedeniyle hem web sitesine hem de uygulamasına erişim engeli getirilen uluslararası dijital taşımacılık şirketi Uber ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İstinaf mahkemesi bugün aldığı karar ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırdı.

Ulaşım aracı olaran Uber'i tercih eden vatandaşlar, Uber Türkiye'ye geri mi dönüyor, Uber yeniden mi açıldı, Uber yasağı kalktı mı gibi soruları araştırmaya başladı.

UBER NEDİR?

Travis Kalanick ve Garrett Camp, 2008 senesinde karlı bir Paris akşamında taksi bulmakta sorun yaşadılar. Böylece basit bir fikir buldular; bir butona dokunun ve bir araç bulun.

Telefona indirilen uygulama ile yolcular kendisine en yakın şoförü bulabiliyor. Uygulamada kişi bulunduğu konumu bildiriyor bu sayede şoför yolcunun bulunduğu yere gidiyor.

Ayrıca kredi ve banka kartı ile ödeme yapmak da mümkün oluyor. Yolcular taksiye binmeden önce bulunduğu konum ile gideceği yeri uygulamaya girerek yaklaşık ne kadar ödeme yapması gerektiğini de öğrenebiliyor.

UBER uygulaması Google Play’de ve AppStore’da mevcut. Kullanıcılar akıllı telefonlarına UBER’i indirerek kendilerine uygun konumlarda araç bulabiliyor.

UBER TÜRKİYE'YE GERİ Mİ GELİYOR?

İstinaf mahkemesi kararı bozmasıyla birlikte Uber’e erişim engelini kaldırdı. Böylece Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

Uber Global sözcüsü “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Uber, İstanbul’da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline gelmiş ve Türkiye’de 4.5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştı.

Erişim engelinin kalkması ile, Uber uygulamasında UberTaksi hizmeti sunulabilecek. Uber uygulaması İstanbul’da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından hali hazırda kullanılmıştı. Taksiciler dışında VIP olarak tanımlanan araçlarla taşımacılık yapanlar da olmuştu.

NE OLMUŞTU

Taksici dernekleri ve birlikleri haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Uber'e dava açtılar. Dava sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılarak, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli geldi.

Taksiciler tarafından korsan faaliyet olarak belirlenen Uber, Türkiye'de yasaklandı. Uber, 66 ülkede 700'den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlıyor.