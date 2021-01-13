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    Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı

    Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı

    Mahkemenin erişim engeli kararını kaldırmasının ardından Uber, bugün yeniden Türkiye genelinde faaliyete başladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 10:04
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    Türkiye'de taksicilerin büyük tepkisine neden olan Uber, yeniden hizmete giriyor.

    Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti.

    Taksicilerin de Uber kullanmasına rağmen korsan faaliyet olarak belirlenen Uber, Türkiye'de yasaklanmıştı.

    İstinaf Mahkemesi'ne taşınan davada mahkeme, Uber'e haksızlık yapıldığını açıklamıştı.

    ERİŞİM ENGELİ TAMAMEN KALDIRILDI

    Büyük bir hukuk savaşının verildiği davada kazan taraf resmi olarak Uber oldu.

    Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından bu sabah yapılan açıklamada, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" denildi.

    Uber e Türkiye de uygulanan erişim engeli kaldırıldı #1

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