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- Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan hangi aya denk geliyor?
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan hangi aya denk geliyor?
- Haber Merkezi
- 08.12.2020 - 14:57
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte dini günler takvimi de merak konusu oldu. 2021 yılının ilk orucu ne zaman tutulacak, 11 ayın sultanı Ramazan hangi aya denk geliyor soruları müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı.
Peki 2021 Ramazan ne zaman, hangi aylara denk geliyor? İşte 2021 dini günler takvimi...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 yılı dini takvime göre üç aylar 13 Şubat 2021'de başlayacak. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındırır.
Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.
2021 RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Her yıl 10 gün geri sayan Ramazan ayı bu yıl 12 Mayıs, Cumartesi günü sona erecek.
Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak müminler, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu açacak.
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
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Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.
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Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
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Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
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Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar
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Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
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Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı
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Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi
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Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
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Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
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Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
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Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
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Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi
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Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı
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Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba
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Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe
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Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma
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Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
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Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba
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Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar