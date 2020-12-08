Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan hangi aya denk geliyor?

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan hangi aya denk geliyor?

Tüm islam aleminin beklediği üç aylar başlangıcı, Diyanet tarafından açıklandı. Peki Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan ne zaman? 2021 yılının ilk orucu ne zaman tutulacak?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte dini günler takvimi de merak konusu oldu. 2021 yılının ilk orucu ne zaman tutulacak, 11 ayın sultanı Ramazan hangi aya denk geliyor soruları müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Peki 2021 Ramazan ne zaman, hangi aylara denk geliyor? İşte 2021 dini günler takvimi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 yılı dini takvime göre üç aylar 13 Şubat 2021'de başlayacak. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındırır.

Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram"a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

2021 RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Her yıl 10 gün geri sayan Ramazan ayı bu yıl 12 Mayıs, Cumartesi günü sona erecek.

Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak müminler, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu açacak.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ