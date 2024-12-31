Üç Ayların fazileti ve önemi

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Üç Aylar, Rahmân olan Allah’ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı aylardır. Tıpkı mağazalarda 'fırsat günü' adı altında fazlaca yapılan ticaretler gibi, Mübarek Üç Aylar da bağışlanmak adına çok büyük bir fırsattır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır. Peki Üç Aylar ifadesi nereden geliyor? İşte Üç Aylar'ın fazileti ve önemi...

Üç Aylar’da önemli nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Recep ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazan ile birleştirilmesi “Üç Aylar Orucu” şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun Recep ve Şâban aylarında tutularak böylece Üç Aylar’ın oruçlu geçirildiği de görülmektedir.

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

Üç Aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlere dayanıp Ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyeti etkili olmuştur.

(Hz. Peygamber’in receb ayı girdiğinde yaptığı rivayet edilen dua: “Allahım! Receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!” Hat: Fatih Özkafa)

Üç Aylar Duası

Resûlullah Efendimiz ümmetine mübarek Üç Aylar gelirken şu duayı okumayı tavsiye etti:

Üç Aylar Duası Okunuşu

“Allahümme barik lenâ fi Recebin ve Şa’ban. Ve belliğnâ Ramazân.”

“Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır.”