Üç ayların habercisi! Duaların geri çevrilmediği gece: Regaip Kandili yarın idrak edilecek Müslümanların rahmet ve bereket olarak adlandırdığı üç aylar başlıyor. İlk kandil olan Regaip, yarın idrak edilecek. İşte detaylar...

ensonhaber.com

İslam dünyası, üç ayları heyecanla bekliyor.

Üç Aylar, 12 Ocak Cuma günü Regaip Kandili ile başlayacak.

Üç aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece yani Regaip Kandili ise rahmet ve bereket gecesi olarak adlandırılıyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaib, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Dualar geri çevrilmiyor

Müslümanlara Regaib Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, Recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, Şaban ayının 15'inci ile Ramazan ve Kurban Bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.

Bu yıl için kandil tarihleri

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Dini günler takvimi ise şu şekilde;