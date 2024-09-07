Üç ilde orman yangını: Alevler hızla yayıldı Muğla'nın Menteşe, Antalya'nın Kumluca ve İzmir'in Menemen ilçelerinde orman yangınları çıktı. İtfaiye ekipleri yangınlara müdahale ediyor.

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Haber Merkezi

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

İzmir, Antalya ve Muğla'dan orman yangını haberleri geldi.

MUĞLA'DA YANGIN

Muğla’nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlerin ulaştığı Yerkesik-Akbük karayolu ulaşıma tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını belirterek, "Yangına 15 helikopter, 6 uçak, 78 arazöz, 15 iş makinası ve çeşitli kurumlardan 400 personelle müdahale ediliyor." dedi.

Yangının büyük bölümünün sarp arazide devam etmesi nedeniyle daha çok hava araçlarının etkin müdahalede bulunduğunu belirten Akbıyık, bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Akbıyık, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi.

Ekiplere vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek veriyor.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına yakın mahallelerde bulunan camilerden yapılan duyurularla vatandaşların su tankerlerini doldurarak, yangın bölgesine gitmeleri ve ekiplere destek vermesi isteniyor.

İZMİR’DEKİ YANGIN MENEMEN İLÇESİNDE

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.

Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

KUMLUCA’DA YANGIN

Antalya’nın Kumluca ilçesinden de yangın haberi geldi.

Kumluca’ya bağlı yaklaşık bin 600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkisindeki ormandan sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler, durumu 177 Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi.

Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı, ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını arttırmasıyla yeniden alevlenip yayılmaya başladı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangın bölgesine 1 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde de yayıldığı tahmin ediliyor.